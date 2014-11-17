泰国经济：国家计划机构将2014年GDP增幅预估值下修至1.0%

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
2013年泰国经济增幅为2.9%。
泰国国家经济及社会发展局(NESDB)还调降2014年出口增幅预估值，从原先的2.0%下修至“零”。
但该机构维持2015年GDP增幅预估值为3.5-4.5%。
泰国央行预计今年的经济增幅为1.5%，明年为4.8%，但料将在下个月会议上再次下修这些预估值。
上周路透调查中的分析师预计，今年泰国经济增幅为1.3%，明年为4.0%。(完) (编译 王颖；审校 李春喜/蔡美珍)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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