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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 11:21 BJT

泰国经济：国家计划机构将2014年GDP增幅预估值下修至1.0%

2013年泰国经济增幅为2.9%。

泰国国家经济及社会发展局(NESDB)还调降2014年出口增幅预估值，从原先的2.0%下修至“零”。

但该机构维持2015年GDP增幅预估值为3.5-4.5%。

泰国央行预计今年的经济增幅为1.5%，明年为4.8%，但料将在下个月会议上再次下修这些预估值。

上周路透调查中的分析师预计，今年泰国经济增幅为1.3%，明年为4.0%。(完) (编译 王颖；审校 李春喜/蔡美珍)
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