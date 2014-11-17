台湾股市:日本正与台湾研议双方互挂ETF交易--东京证交所

路透台北11月17日 - 东京证券交易所周一表示，相当关注沪港通的效应，正与台湾证交所就ETF(指数股票型基金)互挂进行研议，希望达到双赢局面。

东京证交所营业部长三轮光雄是在台北举行的一场记者会中表达上述说法。

三轮光雄称，东京证交所目前还没与亚洲其他交易所有具体商业联盟，但对今日开始的沪港通非常关注。与台湾证交所正就ETF双方挂牌进行讨论。

三轮光雄此行带领六家日本企业来台，这也是东京证交所首度领军日本企业进行海外座谈会。

沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）筹备逾七个月后终于在周一启航，09:30两地正式开市后仅几分钟，香港买卖上交所股票（沪股通）的每日额度已用去约一半，而内地买卖港交所股票（港股通）的每日额度则用了约3亿港元人民币。 (完)