更新版 1-中港证券：沪港通启航，南水北上半天用去逾八成沪股额度

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
(新增沪港通额度使用情况，以及监管层言论)
路透香港11月17日 - 沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）筹备逾七个月后周一启航，北上投资沪股的气氛较南下买港股热烈。港交所行政总裁李小加预期，未来把IPO（首次公开发行新股）和衍生工具产品纳入沪港通可投资范围，将是以月计而不是以年计的事情。
香港投资者买卖沪股的沪股通 每日额度为130亿元人民币，截至香港时间11:34分已用掉逾八成；至于内地投资者买卖港股的交投则相对淡静，上午仅用掉港股通 105亿元每日额度的约10%。
李小加在出席沪港通开通仪式后对记者表示，沪港通初段运行正常，暂难预测何时需要调升额度。
＂沪港通是全球最大一次资产重新分配，开通后将有很多事情会发生。＂他说。
市场预期，沪港通目前只限于部分股票交易，随着机制运作顺利并上轨道，不单是交易额度增加，投资的深度和阔度亦会逐渐扩大。
李小加其后接受路透访问时表示，未来将IPO和衍生工具产品纳入沪港通可投资范围，相信只须＂数以月计＂，而不会＂以年计＂的时间便可实现。
他还表示，未来将深圳股票与港股互联互通，也只是时间问题。
香港证监会主席唐家成称，沪港通今天开通，不能在开通首一两日成功就断定将来，证监会一定会再审视限额，看如何处理，相信要运作一段时间后才能作出判断。证监会并将监察市场违规行为，以保障市场质素及两地投资者利益，并加强将来两地合作。
香港特区行政长官梁振英出席沪港通开通仪式上表示，沪港通是提升香港金融中心地位的重大举措，增加两地股市综合实力，并增强人民币作为投资货币的角色。
沪港通标志着上海和香港股市融合，也是中国首次容许境外个人投资者买卖A股，为资本帐户开放的一个步伐。
沪港通由国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。市场原预期10月成行，然一些关键因素如资本利得税、香港居民兑换人民币限额等终在最后一周才有定案。
试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完） (记者 雷美珍；撰写 梁慧仪；审校 屈桂娟)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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