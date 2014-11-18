中国数据：10月实际使用外资(FDI)85.3亿美元，同比上升1.3%--商务部

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透北京11月18日 - 中国商务部周二公布，10月实际使用外资(FDI)85.3亿美元，同比上升1.3%。
商务部新闻稿并公布，1-10月实际使用外资958.8亿美元，同比下降1.2%。
数据并显示，中国1-10月对外非金融类直接投资818.8亿美元，同比增长17.8%；10月对外非金融类直接投资69.2亿美元，同比下降12.2%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :
2014年 金额 同比
10月 85.3 1.3
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1 2013年
12月 120.8 3.3
11月 85 2.4
10月 84.2 1.24
9月 88.4 4.88
8月 83.8 0.62
7月 94.1 24.1
6月 143.9 20.12
5月 92.6 0.29
4月 84.4 0.4
3月 124.2 5.65
2月 82.1 6.32
1月 92.7 -7.3
2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完） (发稿 沈燕/乔艳红; 审校 黄凯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。