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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 10:00 BJT

中国数据：10月实际使用外资(FDI)85.3亿美元，同比上升1.3%--商务部

路透北京11月18日 - 中国商务部周二公布，10月实际使用外资(FDI)85.3亿美元，同比上升1.3%。

商务部新闻稿并公布，1-10月实际使用外资958.8亿美元，同比下降1.2%。

数据并显示，中国1-10月对外非金融类直接投资818.8亿美元，同比增长17.8%；10月对外非金融类直接投资69.2亿美元，同比下降12.2%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

2014年 金额 同比

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1 2013年

12月 120.8 3.3

11月 85 2.4

10月 84.2 1.24

9月 88.4 4.88

8月 83.8 0.62

7月 94.1 24.1

6月 143.9 20.12

5月 92.6 0.29

4月 84.4 0.4

3月 124.2 5.65

2月 82.1 6.32

1月 92.7 -7.3

2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完） (发稿 沈燕/乔艳红; 审校 黄凯)
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