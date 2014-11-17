表格：欧元区9月贸易顺差为185亿欧元，8月下修为86亿欧元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透布鲁塞尔11月17日 - 欧盟统计局周一公布：
* 欧元区9月贸易顺差为185亿欧元
* 欧元区8月贸易收支修正为顺差86亿欧元，前值为顺差92亿欧元
* 欧元区9月未经调整的出口较上年同期增加9%，进口较上年同期增加4%
* 欧元区9月经季节调整出口较前月增加4.2%，进口较前月增加3.0%
欧元区 2013年9月 2014年9月 变化(%) 13年8月 14年8月 变化(%) 13年1-9月 14年1-9月 变化(%)
出口 158.4 171.9 9% 144.6 139.9 r -3% 1 410.7 1 433.3 2%
进口 147.6 153.4 4% 137.4 r 131.3 -4% 1 305.9 1 307.5 0%
贸易收支 10.8 18.5 7.2 r 8.6 r 104.8 125.8
注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 413.9 137.2 551.1 479.8 137.2 27,653.0 19,648.4 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 27.2 玉米 756.4 91.8 848.2 845.9 91.8 50,056.1 34,926.9 高粱 46.8 0.0 46.8