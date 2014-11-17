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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 18:09 BJT

表格：欧元区9月贸易顺差为185亿欧元，8月下修为86亿欧元

路透布鲁塞尔11月17日 - 欧盟统计局周一公布：

* 欧元区9月贸易顺差为185亿欧元

* 欧元区8月贸易收支修正为顺差86亿欧元，前值为顺差92亿欧元

* 欧元区9月未经调整的出口较上年同期增加9%，进口较上年同期增加4%

* 欧元区9月经季节调整出口较前月增加4.2%，进口较前月增加3.0%

欧元区 2013年9月 2014年9月 变化(%) 13年8月 14年8月 变化(%) 13年1-9月 14年1-9月 变化(%)

出口 158.4 171.9 9% 144.6 139.9 r -3% 1 410.7 1 433.3 2%

进口 147.6 153.4 4% 137.4 r 131.3 -4% 1 305.9 1 307.5 0%

贸易收支 10.8 18.5 7.2 r 8.6 r 104.8 125.8

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完)
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