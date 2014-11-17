瑞士金融：欧元区困境及黄金储备公投令瑞郎汇率上限面临考验

为确立瑞郎汇率上限，瑞士央行截止2012年9月向市场倾注了数以十亿计瑞郎，使外汇储备规模大增，目前约为4,600亿瑞郎(4,750亿美元)，相当于国内生产总值(GDP)的70%。

这一上限只是在2012年4月被突破过一次，因此市场坚信瑞士央行以最大决心守卫汇率上限的承诺，认为央行将通过无限量购买外汇来实现这一承诺。

“未来几天或几周瑞士央行可能会有干预，但预计规模达不到2012年的水平，”瑞士信贷经济分析师Maxime Botteron说。

当时，瑞士投资者出于对欧元区的担忧，将海外资金汇回国内。而此后忧虑情绪有所减退。

瑞士通胀疲弱且经济成长迟滞，让那些警告干预可能带来通胀风险的批评人士闭口不言，同时进一步证明有必要守卫汇率上限以避免通缩。

这一政策获得出口商的支持，其他经济体央行也表示默许。经济学家认为，大量购买外币的风险有限，因为外汇储备的损失纯粹是账目上的亏损，尽管央行到一定时候还是需要出脱外汇储备。

“我们的确还没有看到任何通胀压力，即便是未来一到两年也是如此，所以央行资产负债规模的扩张并无真正的限制，”Botteron说。“在我们看来，给汇率设限利大于弊。”

如果11月30日的全国性表决结果要求，央行储备中黄金的最低占比从原来的7%提高至20%，那么这种情况可能很快改变。不过民意调查显示，这种提议仅获得有限的支持。

瑞士央行总裁乔丹特意对这项提议的风险提出警告。

如果不干预汇市，另一个选择就是实行负利率。但这可能助燃瑞士的房地产热潮，对国内庞大的金融行业而言代价高昂。(完)