瑞士金融：欧元区困境及黄金储备公投令瑞郎汇率上限面临考验

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
为确立瑞郎汇率上限，瑞士央行截止2012年9月向市场倾注了数以十亿计瑞郎，使外汇储备规模大增，目前约为4,600亿瑞郎(4,750亿美元)，相当于国内生产总值(GDP)的70%。
这一上限只是在2012年4月被突破过一次，因此市场坚信瑞士央行以最大决心守卫汇率上限的承诺，认为央行将通过无限量购买外汇来实现这一承诺。
“未来几天或几周瑞士央行可能会有干预，但预计规模达不到2012年的水平，”瑞士信贷经济分析师Maxime Botteron说。
当时，瑞士投资者出于对欧元区的担忧，将海外资金汇回国内。而此后忧虑情绪有所减退。
瑞士通胀疲弱且经济成长迟滞，让那些警告干预可能带来通胀风险的批评人士闭口不言，同时进一步证明有必要守卫汇率上限以避免通缩。
这一政策获得出口商的支持，其他经济体央行也表示默许。经济学家认为，大量购买外币的风险有限，因为外汇储备的损失纯粹是账目上的亏损，尽管央行到一定时候还是需要出脱外汇储备。
“我们的确还没有看到任何通胀压力，即便是未来一到两年也是如此，所以央行资产负债规模的扩张并无真正的限制，”Botteron说。“在我们看来，给汇率设限利大于弊。”
如果11月30日的全国性表决结果要求，央行储备中黄金的最低占比从原来的7%提高至20%，那么这种情况可能很快改变。不过民意调查显示，这种提议仅获得有限的支持。
瑞士央行总裁乔丹特意对这项提议的风险提出警告。
如果不干预汇市，另一个选择就是实行负利率。但这可能助燃瑞士的房地产热潮，对国内庞大的金融行业而言代价高昂。(完)
(编译 戴素萍/朱晓军/郑茵 审校 艾茂林/田建华)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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