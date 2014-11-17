版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 11:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元触发1.2570上方停止单，冲高后回落

0246GMT

* 欧元/美元上涨，受美元/日圆下跌提振。

* 1.2570上方停止单遭触发后升至至高位1.2580，之后回落至1.2565下方。

* 由1.2887至1.2358跌势的38.2%回档位在1.2560，21日移动均线切入位在1.2567。

* 下一个阻力水平为上述跌势50%回档位1.2623。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐