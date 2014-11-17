《KEMP专栏》油价大跌是陷入负泡沫状态

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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随着多方退居观望(就如同2008年空方退场观望一样)，油价自6月中以来持续下挫。
将油价走势称之为负泡沫时，重要的是应强调它并不代表的意义。
这并不意味要重新平衡市场价格就毋须下跌。油价每桶超过100美元时，市场明显失衡，有新一波供应上线，而需求却停滞。
这也不意味着油价不可能进一步走低。泡沫的本质在于价格有过度反应的倾向，且短期内就超过重新平衡市场所需的水平。
这不意味为遏制页岩油生产的新投资(以做为供应调整的部分环节)，及刺激需求(藉由降低进一步节能压力)，价格没有必要进一步下跌。
这也不意味在市场稳定下来前OPEC可能没有必要减产。
但这的确意味着交易商、投资者和对冲者应慎防将短期价格变化误认为是长期市场基本面。
那也意味着我们应该小心防范确认偏误(confirmation bias)：也就是该避免藉由解读近期价格变化来确认长久以来所持有关市场均衡的看法。
因为油价每桶在80、70、甚至60美元，都和2008年每桶147美元一样，不太可能长久维持下去。(完) (译文审校 戴素萍/张明钧)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。