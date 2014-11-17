《全球汇市》美元/日圆由七年高点回落，因日本经济衰退打击日股

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2566 1.2521 +0.36 -8.58 1.3745
美元/日圆 115.76 116.27 -0.44 +9.93 105.30
欧元/日圆 145.46 145.58 -0.08 +0.50 144.73
美元/瑞郎 0.9560 0.9585 -0.26 +7.08 0.8928
英镑/美元 1.5725 1.5667 +0.37 -5.02 1.6556
美元/加元 1.1270 1.1287 -0.15 +6.12 1.0620
澳元/美元 0.8789 0.8743 +0.53 -1.39 0.8913
新西兰元/美元 0.7968 0.7903 +0.82 -2.90 0.8206
澳元/日圆 101.740 101.650 +0.09 +8.41 93.850
新西兰元/日圆 92.240 91.890 +0.38 +6.75 86.410
英镑/日圆 182.03 182.16 -0.07 +4.42 174.33
澳元/新西兰元 1.1022 1.1048 -0.24 +1.60 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/洪曦/陈宗琦/郑茵/朱晓军；审校 白云/蔡美珍/朱晓军/李爽)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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