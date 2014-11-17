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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 11:18 BJT

《全球汇市》美元/日圆由七年高点回落，因日本经济衰退打击日股

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2566 1.2521 +0.36 -8.58 1.3745

美元/日圆 115.76 116.27 -0.44 +9.93 105.30

欧元/日圆 145.46 145.58 -0.08 +0.50 144.73

美元/瑞郎 0.9560 0.9585 -0.26 +7.08 0.8928

英镑/美元 1.5725 1.5667 +0.37 -5.02 1.6556

美元/加元 1.1270 1.1287 -0.15 +6.12 1.0620

澳元/美元 0.8789 0.8743 +0.53 -1.39 0.8913

新西兰元/美元 0.7968 0.7903 +0.82 -2.90 0.8206

澳元/日圆 101.740 101.650 +0.09 +8.41 93.850

新西兰元/日圆 92.240 91.890 +0.38 +6.75 86.410

英镑/日圆 182.03 182.16 -0.07 +4.42 174.33

澳元/新西兰元 1.1022 1.1048 -0.24 +1.60 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/洪曦/陈宗琦/郑茵/朱晓军；审校 白云/蔡美珍/朱晓军/李爽)
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