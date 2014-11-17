《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月17日

路透上海11月17日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场 操作等多重因素影响。 以下为本周内(11月17日-11月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 11/17 沪 福达股份 732166 4,350 5.80 20.00 银河证券 11/20 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金9,558.6亿元人民币，详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 7年 固息续发国债 11/17-11/18 第24期七年品种首次续发 财政部 280 10年 固息续发国债 11/20-11/24 第21期10年品种第二次续发 财政部 300 3/5年 凭证式国债 11/10-11/19 *华能国际 50 1年 短期融资券 周二 国家电网 100 3年 中期票据 周三 国开行 220 1/3/5/7/10年 固息金融债 周四 第23、25期增发债，第27-29期新发债 农发行 60 5年 固息增发债 周四 第45期第二次增发 60 7年 固息增发债 周四 第42期第二次增发 60 10年 固息增发债 周五 第27期首次增发 酒钢集团 55 1年 短期融资券 周五 ======================================================================================= 3.国库现金定期存款到期 --------------------------------------------------------------------------------------- 期 数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2014年第三期 500 九个月 2/20 11/20 ======================================================================================= 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中国银行 固息次级债 120 上周日(16日) 中粮集团 超短期融资券 50 周一 农发行 固息金融债 217.8 周一 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 400 400 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 11/17 福达股份 4,350 5.80 -- -- -- 11/20 ====================================================================================(完) (整理 边竞； 审校 李宏薇)