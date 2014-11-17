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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 12:31 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月17日

路透上海11月17日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的
联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场
操作等多重因素影响。

    以下为本周内(11月17日-11月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行 
    --------------------------------------------------------------------------------------    
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
       11/17     沪   福达股份  732166     4,350        5.80      20.00     银河证券 11/20
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金9,558.6亿元人民币，详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------    
    发债主体    规模     期限       债券类型      缴款时间           备注
               (亿元)   
         
    财政部      280      7年       固息续发国债   11/17-11/18     第24期七年品种首次续发
    财政部      280     10年       固息续发国债   11/20-11/24     第21期10年品种第二次续发
    财政部      300    3/5年       凭证式国债     11/10-11/19
   *华能国际     50      1年       短期融资券     周二
     
    国家电网    100      3年        中期票据      周三
    国开行      220  1/3/5/7/10年  固息金融债     周四         第23、25期增发债，第27-29期新发债
    农发行       60      5年       固息增发债     周四            第45期第二次增发
                 60      7年       固息增发债     周四            第42期第二次增发
                 60     10年       固息增发债     周五            第27期首次增发
    酒钢集团     55      1年       短期融资券     周五            
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    3.国库现金定期存款到期
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    期 数         金额(亿元)     期限     起息日    到期日
    
    2014年第三期     500        九个月     2/20      11/20 
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    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)     
     
     中国银行       固息次级债      120          上周日(16日)
      
     中粮集团       超短期融资券     50          周一
     农发行         固息金融债      217.8        周一      
        
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
       --           --         400        400
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    3.本周新股资金解冻
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    申购日  简称   发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    
    11/17  福达股份   4,350       5.80        --           --               --     11/20
    ====================================================================================(完)

 (整理 边竞； 审校 李宏薇)
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