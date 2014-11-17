中国资管：上周32款集合信托产品发行，平均募集规模增加期限延长

路透北京11月17日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（11月8-14日）共有19家信托公司发行了32款集合信托产品，发行量环比减少14款。

32款新发行产品中，29款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.87亿元，环比增加0.42亿元，增幅为28.58%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为59.9亿元，环比下降7.07亿元，降幅为10.55%。

其中，募集规模最大的是国民信托发行的“五冶坤泰宿州置业收益权集合资金信托计划”，募集规模为6.00亿元，这是一款房地产领域权益投资类产品。

从期限上看，32款新发行产品都公布了期限，平均期限23.28个月，环比延长1.30个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 5 10.08% 上升0.89个百分点

24个月期 21 10.32% 下降0.0029个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了9款，房地产领域产品发行了8款，工商企业领域产品发行了6款，金融领域产品发行了2款，证券投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了6款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了12款，贷款运用类产品发行了8款，组合运用和股权投资类产品各发行了4款，证券投资类产品发行了1款，其他类产品发行了3款。

**成立集合信托产品44款**

统计时间内共有23家信托公司成立了44款集合信托产品，发行量环比减少7款。

44款成立产品中，30款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.86亿元，环比下降0.06亿元，降幅为6.48%。

其中，成立规模最大的是中泰信托成立的“成都温江水务融资租赁2期集合资金信托计划”，募集规模为3.81亿元，这是一款基础设施领域租赁类产品。

上周共有22款新成立产品公布了期限，平均期限25.36个月，环比延长1.71个月。上周共有13款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.42%，环比下降0.49个百分点。

从资金运用领域来看工商企业领域产品成立了9款，证券投资领域产品成立了8款，房地产领域产品成立了7款，基础设施领域产品成立了4款，金融领域产品成立了2款，其他领域产品成立了14款。