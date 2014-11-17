中港证券：沪港通正式启动首日，沪综指与恒生指数早盘涨跌互见

路透北京11月17日 - 周一为沪港通正式启动首个交易日，早盘沪综指与恒生指数早盘互见。分析师表示，沪指早盘大幅高开，之后获利盘有所回吐，市场短期剧烈波动后趋于平静，料将逐渐恢复至原有运行轨迹，港股则表现不甚热烈。

沪综指 早盘报2,495.800点，涨16.976点，或0.68%，上证A股今日早盘成交1,165亿元人民币，前一交易日成交1,916亿；恒生指数 早盘则报23,974.17点，下跌0.47%。

“主要还是由于市场早盘的时候反应过于剧烈了，市场就会有一个修正，之后就会重回比较平静的状态。”方正证券策略分析师陈敏表示，沪港通造成市场的单日波动不会影响市场后市的运行趋势。

他并指出，此前沪港通效应使得市场分化过于剧烈，等到沪港通真正兑现的时候，此前下跌较多的创业板今天的表现反而好于权重股，利好兑现后市场将回到相对平静的状态。

深市创业板指数P 早盘涨2.213%，走势明显强于沪综指。

沪港通试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。香港投资者买卖沪股的沪股通 每日额度为130亿元人民币，截至香港时间11:34分已用掉逾八成；至于内地投资者买卖港股的交投则相对淡静，上午仅用掉港股通 105亿元每日额度的约10%。