台湾债市：公债RP利率持稳，月底因素或至下周才见发酵

路透台北11月17日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周一几无变动。交易商指出，虽然近期投信资金有些零星赎回，但银行体系游资仍多，证券商及票券商不愁没处找钱，利率延续此前区间，市场供需有序。

市场调度人士指出，预估月底因素要到下周才会逐步发酵，且11月并非季底，紧缩程度预计不会太大。目前即使投信能跨月的资金量很少，部分证券即使略略提高利率积极拿钱，投信可提供的跨月量仍少。也有证券商认为到愈近月底，投信的承作天期不至于太短，就会自然跨过月底，不必强求。

〞投信的钱来来去去比较频繁，但也不是解大额，...为让投信跨月，RP利率已上调，...但客户不跨我也没办法。〞一位本地证券商交易员说。

交易员称，近来市场整体资金水位仍在持平至偏小多之间，国际债的交割造成投信及寿险的资金有些分配不均，但市场也逐步习惯较弹性的调度。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，少量跨月也见0.65%，大致与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率没有明显变动。

本周公司债发行落点分布如下：周二元大宝来证券10亿人民币公司债、旺矽 7亿转换公司债；周三兆丰银行5亿美元金融债、大众银行 6亿台币金融债、同开科技 0.75亿台币转换公司债；周四同开科技 1.15亿台币转换公司债。