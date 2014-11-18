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亚洲 | 2014年 11月 18日 星期二 09:37 BJT

****《港报快速浏览》--11月18日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：沪港通启动，港股开场静长远好--文汇报11月18日                      
 港报社评：沪港通平常心开局股民成熟细水长流--明报11月18日                    
 港报社评：沪港通开车，港捉鹿还须脱角--经济日报11月18日                      
 港报社评：沪港通反高潮，难掩对港大利--星岛日报11月18日                      
 港报社评：大块头不抢别人地盘，不争霸有利中华复兴--信报11月18日              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：安倍经济学綑绑民意--信报11月18日                              
 港报财经评论：外资选A股，条件不过五--经济日报11月18日                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                      
 台湾报摘                                                                      
    
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