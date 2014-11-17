国际油市：伊朗石油部长尚甘尼对不减产的产油国提出批评

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透迪拜11月16日 - 伊朗石油部长尚甘尼周日指责部分国家，为拒绝通过减产来稳定价格编造藉口。他所指的可能是沙特阿拉伯，因为一名沙特官员坚称，这个问题应该留待市场力量来解决。
“几个国家退出石油生产周期之后，某些国家提高了产量，”尚甘尼说，他指的是迫使伊朗大幅缩减石油出口的国际制裁。
“现在这些国家很难为稳定市场而缩减产量了，它们还为自己的行为编造了各种理由，”伊朗石油部的新闻机构Shana援引尚甘尼的讲话报导。
尚甘尼没有指明是哪些国家，但他指的可能是沙特阿拉伯--全球头号石油出口国，也是石油输出国组织(OPEC)内的主导力量。
沙特(沙乌地)财长Ibrahim Alassaf周日表示，过去沙特在稳定油市方面发挥的作用备受赞誉，“但人人都同意这个问题要看供需情况，待由供需来决定。”
只有少数分析师认为，OPEC将在11月27日的会议上大力采取举措支撑油价。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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