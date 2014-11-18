港报社评：沪港通反高潮，难掩对港大利--星岛日报11月18日

沪港通开车出现反高潮，港股开慢车加上获利回吐等因素，令恒生指数高开后倒跌接近百分一收市。股市不是靠一日成交论英雄，假以时日，只要稳定行车不脱轨，这个突破性安排带给本港金融市场的好处极大。

香港和上海股民，昨日起可以透过两地的证券交易所，买卖对方股票。当中沪股通反应比较热烈，到下午二时已经用罄全日130亿元人民币的额度；至于港股通，则只用了105亿元人民币额度的不足17%。

本地股民本来对「北水南下」期待甚殷，在港上市的交易所和证券商股份，早在通车前已经大幅炒高，昨日港股通的表现一般，只能说是大家当初期望太高；事实上，在通车初期，「北水南下」热烈程度不及「南水北调」，并不意外。

港沪两地股市未互联互通前，本港股市已经对包括内地人在内的全球投资者开放，至于海外和本港投资者要买卖内地股，则要通过「合资格境外投资者」（QFII）机制，以基金形式买卖，甚为不便。

与国际大行管理的资金规模相比，内地券商相形见绌。散户方面，内地规定要有50万元资金者才可以利用沪港通机制买卖港股，对本港股市「玩法」缺乏认识者又要一段时间观摩，至于有兴趣买卖港股者，不少早已趁自由行之便，来港开了证券户口，利用电子交易买卖港股，不必靠沪港通。

从「吸水功能」来看，通车初期，上海得益多过香港。不过，只要香港拉阔视野，放长眼光，就可以看到今次沪港通带给香港的庞大益处。

放长眼光，如果沪港通机制运作顺畅，不出乱子，会逐渐吸引更多内地人买卖港股，更重要是中央更有信心继续以香港作为人民币开放措施的首选试点。香港金融中心产品向来不及纽约和伦敦，作为离岸人民币中心却在国际市场鹤立鸡群。沪港通产生的辐射效应，将令本港的人民币资金池大幅膨胀，其他地区望尘莫及，香港国际金融中心凭此独特优势巩固发展，对创富和就业带来的庞大机会，不言而喻。

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