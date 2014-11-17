《交易视点》未来两三周可增持中国大盘转债，受益于板块轮动--中金

路透上海11月17日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，相对股票投资者赚指数不赚钱，转债投资者的感受要比股票和纯债投资者都要好的多，毕竟大盘转债占比非常高，得以充分受益于近期的板块轮动，而边际上增持大盘转债也是最近两三周的主要操作建议。

正常情况下，用“进可攻、退可守”的转债品种博弈沪港通带来的可能异动似乎是非常直观的选择。不过，可惜的是，目前平安等转债正股两地价差收窄，而转债本身估值算不上便宜，略微降低了用转债博弈股市异动的能力。

**市场回顾**

上周证监会公告称沪港通定于11月17日开通，该消息大幅提振市场情绪，上证综指一度冲破2,500点关口，随后进入休整，当周累计上涨2.51%，成交量也在周二创下历史纪录。

但大盘蓝筹股上涨的同时，中小盘股出现普跌，转债品种下跌者居多，但由于受益沪港通的大盘转债表现突出，转债平价指数涨幅达4.29%，转债指数上涨3.08%。

我们近期首选的国金转债大涨8%，近三周建议边际增持的中行、民生、平安等大盘转债紧随其后。

上周股、债市场都出现了明显的异动，大盘股与小盘股强弱逆转，股票投资者开始感受到赚指数不赚钱。这种分化和波动的背后有沪港通引发的资金调仓因素，也是板块轮动的结果（包括量化交易平仓等），也与年底风险偏好降低有关。

年底阶段，追求绝对回报投资者仍存在止盈冲动，相对排名博弈等扰动因素值得关注。我们在上周曾提示大盘股带动股指冲高后，随着沪港通利好兑现，以及11月份IPO等带来短线扰动，股市表现不排除稍作震荡休整。

当然，我们在中期仍坚持传统金融资产价值重估的判断，对权益资产趋势仍抱有乐观预期，底部逐步抬升可期，推动力上仍是情绪（决定板块）>估值（流动性决定底部抬升）>业绩（不敏感）。

**股市判断**

本周市场将关注三个因素：

1、沪港通正式亮相，火热程度备受关注。我们的看法是，资金充裕下两地互有流入且联动加强，对A股的中期影响将偏正面，但此前已经有所反应，幅度有限，更需要关注的是板块机会。

目前看，考虑到“中国悲观论”声音越来越弱，加上资产性价比和融资成本等差异，“北上”资金预计相对较多。由于存在额度限制（每天130亿元，总额3,000亿元），这将倒逼不少海外投资者率先出手，以免额满后失去进入机会。

上周末，税收等技术问题已经基本解决，而实券交割、结算等问题可能对部分机构投资者仍构成短期障碍。加上之前已经有不少资金提前埋伏沪港通相关机会及板块。加上按照目前的股市成交量，该额度对市场的影响已经较为有限。相信不少投资者将关注首日130亿元的额度以多块的速度占满，从而判断海外投资者的热情。

板块上，A\H两地上市的价差不明显，但A股毕竟深度好，可选择余地大，稀缺行业、股息率高、有国际竞争力等品种是受益板块。如果额度意外没有用满，对之前反映充分的受益品种，比如券商等会有些负面冲击.

2、IPO如期出现，11家企业获第六批IPO批文，计划募资净额达到83亿元，发行日期集中在11月24日。需要注意的是，虽然发行只数没有变化，但拟融资额有较大提升。从前期经验来看，打新热情高涨对二级市场和资金面一般会有小幅冲击，从而对转债构成间接影响。

3、从央行公布的10月份货币信贷数据来看，信贷增长5,483亿，社融增量仅为6,627亿，M2增速为12.6%。简言之，信用创造仍无起色，经济增长动能仍弱，货币政策没有易松难紧。虽然获利盘在年底时点的兑现冲动会带来短期波动，但债券牛市的整体趋势还不应轻言逆转。(完)