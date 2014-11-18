港报社评：沪港通平常心开局股民成熟细水长流--明报11月18日

沪港通首日开通，活跃程度未如预期，特别是南下资金的港股通额度使用了不到两成，市场情绪在港股显着下跌反映出来。沪港通首日炒卖气氛不热炽，着眼搵快钱的投资者会感到失望，不过投资者冷静行事，特别是内地股民以平常心应对，反而是沪港通的好开始。

沪港通是内地资本市场首次对外开放的平台，以中国作为全球第二大经济体、经济保持平稳较高增长的势头，在各方知道沪港通的「财路」本质之后，它的前景将难以估量。

昨日，上证A 股成交1990亿元人民币，港股通额度首日仅用了约20亿元，上海股民冷待港股的程度，可见一斑。

不过，上海股民的取态放在当今时空检视，或许可作如下解读。首先，内地股民已非吴下阿蒙，历经多年实战，他们不容易冒进，不再轻易隔山买牛，这是投资态度逐渐成熟的表现。其次，7年前夭折的港股直通车，内地股民蒙受巨大损失，当年这条刺仍未拔除。第三，本港经济疲弱，并无亮点，外地投资者回归基本面审视港股，投资诱因或许不足。

这三点因素，相信不会构成内地股民永久放弃港股，因为内地股民若真正成熟，他们最终会发现较先进的港股，才是值得投入资金的股市。

沪港通不仅提供一个平台，让投资者买卖两地股票，还会触及环球资本资产的重新配置，从投资角度，沪港通打开了大笔资金投入A 股之门，在金融世界板块，中国与国际则会逐渐形成你中有我、我中有你的格局。

港交所行政总裁李小加以「煲汤」比喻沪港通，十分恰当，要慢慢来，现阶段应该做好硬件和配套相关设施，确保安全及顺利交易。

另外，目前要做好监管，确保沪港通在公开、公平、公正之下运行。事实上，香港股市已经是环球股市的一部分，内地股市则是一个封闭市场，若内地股市要与国际接轨，沪港通是适当媒体，透过沪港通，香港可以协助内地股市接轨国际，成为环球股市一环。因此，沪港通任重道远、角色吃重、任务重大，期望它顺利成功。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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