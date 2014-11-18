港报社评：沪港通开车，港捉鹿还须脱角--经济日报11月18日

沪港通开通首日，中港股市反应一般。惟沪港通的意义不在于谷旺股市，而是助推内地一系列金融改革，并助香港人币离岸中心再踏大步，现时关键是做好做稳，并广吸四方人币。

市场苦候7个月的沪港通昨开通，惟资金北上额度要下午约二时才用罄，未如市场原先预期般在早上爆满；至于内资南下港股，更仅用了配额的17%。且港沪股市双双高开低收，其中港股恒指更跌290点。

港沪股市早已偷步炒上，市场昨藉通车好消息出货，因而出现反高潮，实不足为奇。要评价沪港通的成绩，必须明白中央推出沪港通的主因，并非为催谷中港股市，而是大步推进金融改革的开路机。对内地而言，沪港通实是中央的金融改革综合性试点，既助内地A股市场打开对外门户，吸引海外优质资金与成熟投资者，以推动股改。从金融改革角度来看，内地确是沪港通的主要受惠者。

惟此不代表沪港通对本港意义不大。虽然首日内资南下不多，但其实对港股有意的内地投资者，不少早已有不同渠道能大举投资港股，更何况沪港通对香港的价值，并不单是带来多少「北水」，而是令香港的人民币离岸业务，由过去集中在银行业领域，进一步扩展至资本市场范畴，强化香港作为全球领先的人民币离岸中心的角色。

至于香港可凭沪港通真正受惠多少，视乎本港业界的积极主动，此除更多向内地投资者推介港股，吸北水南下，更关键是要乘势宣传，吸引国际间的人币流向香港；香港并须设计出更多元化的人币投资产品，吸引他们愿长期停泊在港，将本港人币资金池做大，从而创造更多投资需求，促更多产品应市，带动人币离岸中心发展良性循环。

惟本港业界对此亦须有危机感，因内地的改革步伐、尤其人币国际化步伐正加速，沪港通在港站稳阵脚后，中央或在不久将来复制到其他市场，如伦敦、新加坡等，香港的独家角色未必长久。本港业界必须更积极趁有限的时间窗口，藉先行优势做大做强，稳固长远的领先优势。

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