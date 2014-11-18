港报社评：大块头不抢别人地盘，不争霸有利中华复兴--信报11月18日

能力愈大，责任愈大，中国作为迅速崛起的新兴大国（或者国家主席习近平口中的新型大国)，无可避免被国际社会赋予愈来愈多的相应责任，否则将会惹来「巨人缺钙」之讥，推卸责任有失泱泱大国体统。因此，刚在北京结束的亚太经合组织（APEC)会议期间，中国和美国发表历史性的气候变化联合声明，中方承诺在2030年将二氧化碳排放量封顶，随后致力减排，实在是负责任的表现，值得肯定。

除了负上国际责任之外，新兴大国亦须明白一点，能力愈大愈不应该轻言动武，解决领土主权争议的最佳场合是谈判桌，而不是战场。

继亚太经合组织会议之后，各国元首马不停蹄又在澳洲布里斯班的二十国集团峰会（G20)聚首一堂。

中国与周边国家存在着不少领土和领海的主权争议，南海之争更加牵涉东南亚诸国，北京必须时时刻刻惕厉警醒，莫让争议恶化为武力冲突，以免坏了中华复兴的千秋大业。

习近平在布里斯班发表演讲，强调三点不动摇的坚持，第一是中国坚持和平发展，决心不会动摇；第二是中国坚持共同发展，理念不会动摇；第三是中国坚持促进亚太合作发展，政策不会动摇。易言之，中国这个大块头不会抢占别人的地盘。

怎样才做到既不抢别人地盘，又能够妥善解决主权争议？总理李克强在缅甸召开的东亚峰会，重申中国将按照「双轨思路」处理南海争议。所谓双轨思路，含义是有关争议应由直接当事国谈判协商解决，中国和东盟国家共同维护南海和平稳定。

三年前，国务院新闻办发表的《中国的和平发展》白皮书，阐明中国绝不搞侵略扩张，永远不争霸，永远不称霸。事实上，惟有不争霸和不称霸方可为中国赢来复兴的宝贵时间，一旦由于与周边国家爆发冲突而造成以力服人者霸的状况，节外生枝的「中国梦」将会变得夜长梦多，像普京那样受到羞辱尚算小事，发展路上遭遇国际社会扯后腿，才是得不偿失的大事。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘