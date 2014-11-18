港报财经评论：安倍经济学綑绑民意--信报11月18日

安倍经济学綑绑民意/习广思

市场焦点尽在“沪港通”，受外围因素影响，港股单日转向。日本昨天公布第三季（7至9月）实质经济以年率计按季收缩1.6%，远较巿场预期增长2.25%为差，主因是企业调整存货及减少资本投资。如此恶劣的数据，日圆不跌反升，因为安倍经济学失效，政府有可能解散国会，调高销售税更加遥遥无期。经济差、日圆回升，日股昨天大跌逾500点。日本经济大臣甘利明在经济数据公布后表示，安倍政府可能于今天宣布若干经济决策，普遍认为押后调高销售税和解散国会几成定局。日媒早前已披露，首相安倍晋三将宣布解散众议院，年内举行国会选举，原计划于2015年10月上调消费税至10%，则推迟至一年半后才实行。

日本政界特质是首相轮替异常频密，政府每次变动，内阁便换一大堆人；加上部分成员被发现丑闻辞职，换人快过食生菜。安倍政府算是在位较长的一届，如果民意支持度继续插水，日本已推行的一连串政策恐怕无以为继。提前大选，意味安倍有意把大印银纸的量宽哲学交予民意决定，把政策与民意綑绑，这是一场赌博，也是政治考量。然而，目前日本选情对执政党非常有利，安倍努力改善中日关系，令他的支持率回升，倘若明年不用加税，可望再获加分。安倍选择解散众议院，再去争取选举胜利，以达到推迟加税的目的，无疑是一项精明的策略。

美元兑日圆昨天一度升至117日圆，其后回落至115.46日圆，已企稳116日圆楼上，反映市场不认为日本政局将出现重大不明朗因素，反而似一场小型震仓，不论是超买的日股抑或美元兑日圆，都需要作一次调整。政治上，安倍利用推迟加销售税来争取民意，但代价是藉此补充财政赤字的如意算盘难以打响。日本连年财赤，所靠的是不停发债，发行国债又主要由日本政府靠量宽自己买回，因此被Marc Faber等评论家形容为庞兹骗局。日本这本难以看得明白的经济书，将有更多不明朗因素出现，也是明年环球经济的一大威胁。(B02)

日圆短线追沽风险高/苏子

日本刚公布的第三季GDP按年意外地收缩1.6%，连同前一季的收缩7.3%，日本经济已可确认步入了衰退阶段中，并且显示“安倍经济学”以失败收场的可能性极高。受到差劲的数据影响，昨天日经指数急挫近2.5%，美元兑日圆则大幅波动，高低波幅达到162点子或超逾1.3%。昨晚美国入市前夕，美元兑日圆已自115.43日圆的全日低位大幅反弹近100点子，已经返回上日的116.35日圆收市价附近，使日线图上呈现十字星待变形态。由于日本有关当局采用日圆贬值措施来刺激经济复苏及推高通胀的策略，目前看来效果实在有限，故相信日圆稍后即使再跌，亦甚难刺激日本经济回复强劲增长的动力，即日圆再跌的意义已大降了。

故此，小心由于目前市场上已累积了庞大日圆短仓，国际大户或会伺机把日圆舞高图利，令到一众在低位才追沽日圆的投资者损手。因此，若然昨晚美元兑日圆未能进一步走高，反而更以近似十字星或陀螺形态收市，到今天日汇价在欧洲入市后已明显在10天平均线支持以下波动，最后更在近全日低位收市的话，届时已几可肯定，美元兑日圆已于昨天亚洲市的117.05日圆高位见了中短期重要顶部，稍后将有较高机会以小涨大回的走势模式朝着110方向迈进。美元兑日圆的日线图CCI指标已自本月3日的正336高位大幅回落至正100支持以下，并与近期屡创新高的价位呈现顶背驰不利讯号，这反映汇价短期见顶回落的机会甚高。短线投资者目前大可用昨天的107.05日圆作为止蚀位，采取逢高建立短仓的策略，博汇价短期内可以向下作出一个既急且快的大型调整市。

昨天美汇指数承接上周五日线图所呈现的射击之星不利讯号，已经进一步跌至10天平均线支持以下波动。如昨晚10天平均线未见失而复得，最后美汇指数更明显在上周五的87.55收市价以下收市，预料今天美元的整体走势将好不到那里去，相信一众非美元货币，包括近日表现极弱的英镑，亦会出现一个非常像样的反弹浪。(B13)

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