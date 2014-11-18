港报财经评论：外资选A股，条件不过五--经济日报11月18日

外资选A股，条件不过五/林瑞芬

沪港通昨正式开通，港股现好消息出货，昨跌1.2%至23,797；国指跌1.9%至10,554；大市成交额830亿港元。南下投资的港股通，每日额度为105亿人民币，但昨日就用不完，仅用了18亿人民币左右。相反，北上投资A股的沪股通每日额度为130亿人民币，昨日至下午1时55分，就用完了。北上较南下反应烈，若以环球投资者的出发点，投资A股更有新鲜感，故受欢迎乃意料中事，始终港股对中国内地投资者来讲，有能力有渠道其实一早已买得到，现在才来，财力及实力该不及那批有能力者。上证180指数昨收5,637，微跌0.7%。

虽然港股反高潮，但不表示沪港通因素已消散。沪港通是一个中、长期利两地资金的措施，鱼缸最紧要有水（资金），有水就有机遇炒作买卖。外围日、美股水涨船高，港股有条件追落后，技术上，恒指守稳23,500水平，仍以反覆挑战24,000至24,200，再探25,000为中期趋势目标。

投资者买不买股，无疑是有多种因素推动，诸如受比较其他资产的相对值博空间计算、资金成本高低，但说到底，上市公司能否赚钱才是最大驱动力，这就更看环球经济气候。现况是个别化，美国经济复苏市道较好，但日、欧就弱些，正因于此，全球20国集团（G20）于上周日发布公报，称会在一系列措施上达成一致，从而支持相关国家的经济在2018年以前提振G20经济2.1%，其途径就是促进技术设施投资和贸易；将在未来四年内筹建全球性基础设施中心，以推动不平衡的全球经济增长，不断改善能源合作已经成为优先任务，应对气候改变方面的行动将支持经济增长。G20的经济体量，占到世界经济的85%，如能落实推动经济，也是一个利好中期元素。沪港通推出初期，投资者更多的需要是观察，熟习各方对股票的偏好口味。港股通首单交易而言，为腾讯 ，可见股以罕为贵，该股在中国内地股市没有上市，加上，又是香港蓝筹股，在中国内地投资者中的受欢迎程度可想而知。(B05)

沪港通开倒车属低吸机会/余少文

沪港通昨日开通，可惜A股和国企指数齐开倒车，尽管北向反应热烈，但不代表中资股吸引力差于A股，反而国指预测PE是最低，反高潮是低吸机会。中国内地股市昨日反覆，沪市成交额约2,000亿人民币，似乎港人买A股踊跃下，A股投资者反而观望，又或趁机派货，令A股出现反高潮。至于国企指数则同样出现反高潮，是意料之外，以全日高位10,875点开市后迅即回落，全日跌207点或1.9%，收报10,554点，成交额147亿港元，仍有15%主板H股逆市上升，但40只成分股全面下跌，是近期少见现象；而红筹指数跌57点或1.3%，收报4,380点，成交额46亿港元。

其实，国指由9月高位11,440点下跌以来，跌至10月低位10,097点，下跌近12%，尽管过去一个月反弹，反弹幅度只是该跌浪的0.5倍左右。还憧憬9月的调整可以缓和沪港通开车后出现“反高潮”的可能性。如单以昨日走势而言，是事与愿违，早前因应沪港通炒上的证券股和保险股亦全面下挫。至于A股未来数日继续跌，机会大过国指，因为A股过去升势明显，A股大户趁机派货并不出奇。尽管A股可能再跌，国指似乎继续调整，但认为反高潮是给予投资者低位入市的机会。因为目前仍然认为中国市场是环球市场最便宜的市场，如沪深300指数今明两年预测PE只有10.4倍和9倍，国企指数则为7.2倍和6.7倍，即是说大市继续跌，上述预测PE会继续降。倘明年增长可能放缓，或只跟今年相若，沪深指和国指明年预测PE也只是10倍和7倍，上证综合指数也同样是10倍，因预测PE会跟指数一齐跌，吸引力也会提升，小小调整不用担心。

当然，中国内地经济未如人意，是A股续升的阻力，但中国经济工作会议稍后召开，亦曾表示，该会议前会有政治局会议先通过明年经济目标，未来一个月要留意中国内地相关消息。只是相信中国内地经济第四季继续放缓，市场又普遍预期中国内地明年经济增长可能降至7%，尽管7%对不少国家和地区而言是高增长，但对中国内地而言则只是中度增长而已，不排除中国明年要出招刺激经济。(B06)

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