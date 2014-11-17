美国个股：苹果与中国银联合作，App Store用户可用银联卡支付

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透上海11月17日 - 全球第二大智能手机生产商苹果 与中国银联周一宣布，自即日起，持有中国国内发行和银联卡的App Store（应用商店）用户，将可便捷使用银联卡支付服务购买各类应用产品。
据公司新闻稿称，银联持卡人将银联卡与Apple ID账户绑定后，即可享受一键支付服务。目前就App下载量而言，中国已成为苹果全球第二大市场。
“中国用户一直期待能够使用银联卡购买App和完成付款。” 苹果互联网软件与服务高级副总裁Eddy Cue指出。
此前，中国用户需通过万事达 和Visa 等国际银行卡组织的银行卡片进行支付服务。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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