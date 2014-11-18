《香港报摘》--其他报摘重要消息11月18日

** 明报**

--信置 独资的大埔白石角10个月楼花逸珑湾II，首度录得「屋仔」成交，实用3,649方尺、属屋苑最大一款洋房的6号屋，昨以接近1.67亿港元售出，实尺高见4.57万港元。

**星岛日报**

--中国人保 昨日公布今年首10个月三家旗下公司的保费收入，总额达2,990.33亿元人民币，按年增长17.08%。其中，中国财险 首10个月保费收入达2,098.08亿元，按年增长13.59%。

--中国4G发展继续加速，并通过LTE FDD与TD-LTE混合网，把混合网试点进一步扩大。业界指，中国官方希望让参加世界互联网会议的海外人士能试用中国4G服务，令其可以使用漫游。消息指若中国4G试验网发展顺利，当局最快于明年首季便会正式发放LTE-FDD牌照。

**东方日报**:

--壹传媒 昨日公布截至今年九月底止中期业绩，核心业务全面恶化，其中《苹果日报》广告收益急挫26.7%，书籍及杂志出版及印刷业务更录得亏损，加上银行贷款仍高逾4亿港元，证券界人士指出，业绩显示壹传媒经营已深陷入困局。

--万华媒体 公布，由于经济环境不佳，预期截至今年九月底止六个月，公司权益持有人应占溢利将录得下降。

**苹果日报**

--嘉年华国际 昨日公布，拟向台湾的中国信托人寿保险配售股份，以先旧后新方式售出2亿2,000万股，套现约2.486亿港元，行政总裁梁永昌强调，配股是为引入一个银行股东，以带动在台湾、中国等地发展旅游消费综合项目。

**文汇报**

--绿地香港 母公司绿地集团昨宣布，未来5年将通过投资海外非房地产业务完善全球投资布局，力争2020年企业跨国指数达25%以上。 (完)

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