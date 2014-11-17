日本债市：公债全线上扬，因日本经济意外衰退重挫日股

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
外界认为安倍的决定将取决于第三季GDP数据，而一般预期第三季GDP将表现疲软。
但周一公布的实际数据远比预期更糟，日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.6%，市场原预期为成长2.1%。
该数据显示日本已进入衰退，债市原本担心延后调升消费税将有损财政纪录的担忧，也暂搁一旁。
日经指数 周一大跌2.6%，协助推升避险日债的吸引力。日经指数上周触及七年高位。
“由于GDP数据远逊于预期，导致股市下跌，及日债因而走坚，基本上进入‘抛售日本’局面，”一本地券商交易员表示。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.010% -0.5 0.015%
五年期公债 0.130% -0.5 0.135%
10年期公债 0.465% -1.0 0.475%
20年期公债 1.220% -3.0 1.250%
30年期公债 1.405% -3.0 1.435%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.30 +0.07 146.23
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 戴素萍/蔡美珍)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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