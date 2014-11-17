中国货币市场：沪港通启航惊扰隔夜钱供给，缴税等则令机构需求不减

路透上海11月17日 - 中国银行间资金市场周一回购利率 小幅波动。交易员表示，因沪港通启动首日个别大行头寸受一定扰动，场内隔夜资金供给略显紧俏，而月中缴税及例行缴准则仍令需求有增无减，致机构短期资金拆借稍显不易。

交易员并认为，月底新股集中发行在即，资金利率或有波动，但在央行稳定流动性宽松政策支持下，料资金面整体问题不大。

“隔夜确实比上周紧了点，应该是沪港通的关系，中行头寸很少了，”上海一银行交易员称，"月中缴税也开始了，需求有增无减，而个别大行出资却是隔夜和七天搭着出，估计还是想融出长期资金“。

她谈到，今日还有例行存款准备金调整，不过即便退还或者上缴，数量估计有限，对资金影响也不大，流动性供给整体还算处于比较平衡的状态。

沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）筹备逾七个月后终于在周一启航，标志着上海和香港股市融合，也是中国首次容许境外个人投资者买卖A股，为资本帐户开放的一个步伐。

上海另一银行交易员则认为，沪港通对资金面长期肯定是有一定影响，但是一两天之内影响估计尚不明显。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，除了周一存款准备金补缴和新股申购锁定资金的小幅度扰动之外，月中流动性宽松形势向好，加之央行非公开定向操作的不断注水传闻影响下，整体宽松形势有望加强。预计七天回购价格将在3.0%上下波动，隔夜回价格则继续在2.50%以下波动。

中国证监会上周核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板三家、创业板三家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第六批新股批文。11家公司的发行时间集中在11月24日-27日，其中今日仅有一只新股发行。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4968 2.5218 -2.50

七天 3.0708 3.1210 -5.02

14天 3.6134 3.5980 +1.54

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8550 2.6050 +125.00

七天 3.4000 3.0000 +40.00

14天 4.1750 3.6000 +57.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.5900 +1.00

七天 3.1300 3.2000 -7.00

14天 3.5600 3.4000 +16.00

Shibor

其中:隔夜 2.5090 2.4860 +2.30

七天 3.0790 3.0780 +0.10

三个月 4.2090 4.2330 -2.40