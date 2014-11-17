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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 12:00 BJT

中国金融：三季度境外对中国金融机构直接投资净流入116.79亿元--外管局

路透北京11月17日 - 中国国家外汇管理局周一称，今年三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入116.79亿元人民币，较上季度净流入121.99亿元稍微减少。

刊登在外管局网站上的新闻稿称，2014年三季度中国境内金融机构对境外直接投资3.05亿元人民币，较上季度的净流出105.92亿元人民币大幅减少并趋于均衡。

按美元计价，2014年第三季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入23.65亿美元，流出4.68亿美元，净流入18.97亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出44.19亿美元，流入43.70亿美元，净流出0.49亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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