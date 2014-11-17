中国经济：新建银川至西安等五条铁路项目获批，总投资超1,500亿--发改委

路透北京11月17日 - 为对抗经济下行压力，中国四季度基础设施投资步伐继续加快。国家发展和改革委员会近日又批复了新建银川至西安等五条铁路项目的可行性研究报告，总投资超过1,500亿元人民币。这是10月以来发改委第五批集中批复铁路投资项目。

据发改委网站刊登的公告称，新建银川至西安铁路旨在贯彻落实国家西部大开发战略，完善区域路网布局，促进沿线经济社会发展。该项目总投资708.5亿元。

此外，为提高成都至昆明铁路通道运输能力，发改委批复的成昆铁路峨眉至米易段扩能工程项目总投资453亿元。

其它三条铁路分别是新建兰州至合作、柳州至梧州两条铁路，以及多伦至丰宁铁路 多伦至塔黄旗段复线工程。

发改委曾在11月5日集中批复七个铁路项目，总投资额为1,998.6亿元人民币。加上发改委10月份批复的三批项目，这五批项目累计投资额度达到8,500亿元左右。

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