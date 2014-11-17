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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 12:08 BJT

中国资管：上周银行理财产品发782款，一个月内固收产品预期收益下降

路透北京11月17日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行
理财周报显示，上周（11月8日-14日）70家银行共发行了782款理财产品，发行银行数较上
期报告增加6家，产品发行量减少6款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共199款，市场占比为25.45%
；非保本型理财产品共583款，市场占比为74.55%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     317        40.54%          -13
    其中：人民币         291        
           外币           16        
    组合投资类           425        54.35%           +8
    融资类                 1         0.13%           -3
    结构性产品            39         4.99%           +2
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     19       3.64%         下降15个基点
    1个月至3个月（含） 384       5.01%         上升1个基点
    3个月至6个月（含） 211       5.18%         上升1个基点
    6个月至1年（含）    85       5.35%         下降6个基点
    1年以上             13       5.58%         上升7个基点    

    统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1096天；预期年化
收益率最低2.50%，最高为6.30%，与上期报告相比，最高预期收益率下降0.5个百分点，最
低预期收益率下降0.1个百分点。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     19              2.67%    3.64%
 1个月至3个月  384            53.93%    5.01%
 3个月至6个月  211            29.63%    5.18%
 6个月至1年    85             11.94%    5.35%
 1年以上       13              1.83%    5.58%
 
    上周共发行31款外币理财产品。其中，美元理财产品14款，较上期减少3款。
  
    
    **5款结构性产品未实现预期最高收益率**

    研究所监测数据显示，上周有1,093款产品到期，公布了到期收益率的162款产品中，15
7款实现最高预期收益率，5款结构性产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品470款，债券和货币市场工具类产品581
款，结构性产品41款，融资类产品1款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有8款，与上期相比减少10款。其中，5款来
自城市商业银行，1款来自国有银行，2款来自股份制商业银行；从投资领域来看，结构性产
品1款，债券类产品2款，组合投资类产品5款。

    到期收益率最高的产品为兴业银行 发行的“2013年第十一期万利宝人民币
理财产品第40款（高资产净值客户专属）”，该债券与货币市场类产品投资期限为335天，
实现了6.50%的年化收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 黄凯)
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