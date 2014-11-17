中国资管：上周银行理财产品发782款，一个月内固收产品预期收益下降

路透北京11月17日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行 理财周报显示，上周（11月8日-14日）70家银行共发行了782款理财产品，发行银行数较上 期报告增加6家，产品发行量减少6款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共199款，市场占比为25.45% ；非保本型理财产品共583款，市场占比为74.55%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 317 40.54% -13 其中：人民币 291 外币 16 组合投资类 425 54.35% +8 融资类 1 0.13% -3 结构性产品 39 4.99% +2 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 19 3.64% 下降15个基点 1个月至3个月（含） 384 5.01% 上升1个基点 3个月至6个月（含） 211 5.18% 上升1个基点 6个月至1年（含） 85 5.35% 下降6个基点 1年以上 13 5.58% 上升7个基点 统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1096天；预期年化 收益率最低2.50%，最高为6.30%，与上期报告相比，最高预期收益率下降0.5个百分点，最 低预期收益率下降0.1个百分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 19 2.67% 3.64% 1个月至3个月 384 53.93% 5.01% 3个月至6个月 211 29.63% 5.18% 6个月至1年 85 11.94% 5.35% 1年以上 13 1.83% 5.58% 上周共发行31款外币理财产品。其中，美元理财产品14款，较上期减少3款。 **5款结构性产品未实现预期最高收益率** 研究所监测数据显示，上周有1,093款产品到期，公布了到期收益率的162款产品中，15 7款实现最高预期收益率，5款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品470款，债券和货币市场工具类产品581 款，结构性产品41款，融资类产品1款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有8款，与上期相比减少10款。其中，5款来 自城市商业银行，1款来自国有银行，2款来自股份制商业银行；从投资领域来看，结构性产 品1款，债券类产品2款，组合投资类产品5款。 到期收益率最高的产品为兴业银行 发行的“2013年第十一期万利宝人民币 理财产品第40款（高资产净值客户专属）”，该债券与货币市场类产品投资期限为335天， 实现了6.50%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 黄凯)