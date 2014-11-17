中国汇市：人民币早盘随离岸汇率走升，沪港通正式开闸短期提振明显

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
* 人民币早盘走升，与中间价逆向
* 沪港通开闸提振离岸人民币走强，带动境内
* 短期市场信号混杂，市场或保持谨慎
路透北京11月17日 - 中国人民币兑美元 周一早盘小幅走升，与中间价逆向。沪港通今早正式开闸，离岸市场CNH受到热捧，走势强于在岸市场，在岸价格也受到带动。
不过交易员认为，短期来看市场信号较为矛盾，包括短期内石油购汇可能偏多、中间价走低等都不支持人民币升值，而美元在海外市场走弱、沪港通短期支撑又都使人民币有条件走强。
“各个方面的信息可能会相互对冲吧，短期市场可能会保持谨慎。”一股份行交易主管说。
他认为，沪港通对于今天离岸市场人民币上涨贡献明显，不过这种冲击维持时间只会在一两天左右而不会太长，作为单个事件而言可能只是一次性影响。
周一为沪港通正式启动首个交易日，早盘沪综指与恒生指数涨跌互见。分析师表示，沪指早盘大幅高开，之后获利盘有所回吐，市场短期剧烈波动后趋于平静，料将逐渐恢复至原有运行轨迹，港股则表现不甚热烈。
一中资大行交易员认为，上周五盘末人民币明显走贬之后，今天早上结汇较为明显而有所反弹。预计近期购汇可能偏多，人民币近期弱势可能会延续。
北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.1263元，上日收报6.1307元。今日人民币兑美元中间价 为6.1409元，上日中间价为6.1399元。
全球汇市方面，美元兑日圆周一波动剧烈，在日本GDP数据显示经济陷入衰退之后曾一度飙升至七年高点，但在该数据打击日本股市大跌之后，美元/日圆有所回落。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2590/20，上日尾盘为6.2615。
北京时间12:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1259/78元，上一交易日尾盘报6.1291元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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