中国汇市：人民币早盘随离岸汇率走升，沪港通正式开闸短期提振明显

* 人民币早盘走升，与中间价逆向

* 沪港通开闸提振离岸人民币走强，带动境内

* 短期市场信号混杂，市场或保持谨慎

路透北京11月17日 - 中国人民币兑美元 周一早盘小幅走升，与中间价逆向。沪港通今早正式开闸，离岸市场CNH受到热捧，走势强于在岸市场，在岸价格也受到带动。

不过交易员认为，短期来看市场信号较为矛盾，包括短期内石油购汇可能偏多、中间价走低等都不支持人民币升值，而美元在海外市场走弱、沪港通短期支撑又都使人民币有条件走强。

“各个方面的信息可能会相互对冲吧，短期市场可能会保持谨慎。”一股份行交易主管说。

他认为，沪港通对于今天离岸市场人民币上涨贡献明显，不过这种冲击维持时间只会在一两天左右而不会太长，作为单个事件而言可能只是一次性影响。

周一为沪港通正式启动首个交易日，早盘沪综指与恒生指数涨跌互见。分析师表示，沪指早盘大幅高开，之后获利盘有所回吐，市场短期剧烈波动后趋于平静，料将逐渐恢复至原有运行轨迹，港股则表现不甚热烈。

一中资大行交易员认为，上周五盘末人民币明显走贬之后，今天早上结汇较为明显而有所反弹。预计近期购汇可能偏多，人民币近期弱势可能会延续。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.1263元，上日收报6.1307元。今日人民币兑美元中间价 为6.1409元，上日中间价为6.1399元。

全球汇市方面，美元兑日圆周一波动剧烈，在日本GDP数据显示经济陷入衰退之后曾一度飙升至七年高点，但在该数据打击日本股市大跌之后，美元/日圆有所回落。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2590/20，上日尾盘为6.2615。

北京时间12:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1259/78元，上一交易日尾盘报6.1291元。