重发-新债招标：中国农发行五年债收益率4.0848%，七年4.2060%--业内人士

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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(重发以跟上红条)
路透上海11月17日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两期固息增发债中，五年期中标收益率为4.0848%，七年期4.2060%；投标倍数分别为2.62倍和1.74倍。
业内人士并透露，农发行随后招标的10年固息增发债中标收益率为4.2526%，投标倍数2.11倍。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，5/7/10年最新收益率分别为3.9833%、4.0262%和4.1014%。
今日招标的三期债为该行今年第45期 第二次增发债、第42期 的二次增发债，以及第27期 首次增发。
具体发行条款如下：
45期第二次增发 42期第二次增发 27期首次增发
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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元
期限/计息方式 五年固息 七年固息 10年固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 11月20日 11月20日 11月21日
起息日 10月13日 7月22日 3月28日
发行期 11/18-11/20 11/18-11/20 11/18-11/21
上市日 11月26日 11月26日 11月27日
票面利率 4.61% 5.27% 5.59%
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.10% 0.15% 0.15%
----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。