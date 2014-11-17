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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 15:05 BJT

新债招标：中国农发行五年债收益率4.0848%，七年4.2060%--业内人士

路透上海11月17日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两期固息增发债中，五年期中标收益率为4.0848%，七年期4.2060%；投标倍数分别为2.62倍和1.74倍。

农发行此外还有一期10年期固息增发债将于北京时间15:30结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，5/7/10年最新收益率分别为3.9833%、4.0262%和4.1014%。

今日招标的三期债为该行今年第45期 第二次增发债、第42期 的二次增发债，以及第27期 首次增发。

具体发行条款如下：

45期第二次增发 42期第二次增发 27期首次增发

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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元

期限/计息方式 五年固息 七年固息 10年固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 11月20日 11月20日 11月21日

起息日 10月13日 7月22日 3月28日

发行期 11/18-11/20 11/18-11/20 11/18-11/21

上市日 11月26日 11月26日 11月27日

票面利率 4.61% 5.27% 5.59%

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.10% 0.15% 0.15%

----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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