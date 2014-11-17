台湾货币市场：两周跨月拆款利率走扬，月内短钱充裕但跨月资金难求

* 两周跨月拆款利率走扬

* 月内短钱充裕但跨月资金难求

* 短票发票量偏少、利率大致持平

记者 詹静宜

路透台北11月17日 - 台湾银行间两周跨月短率周一走扬。资金调度人士表示，今起两周天期拆款即可跨月，已约有三家银行开放对票券商供给跨月拆款资金，尽管其中一家银行开出利率较高，仍旧吸引少数票券商成交，带动跨月拆款短率区间高位趋升。

他们并指出，目前整体月内资金情势仍显宽裕，但两周天期以上跨月资金流动性欠佳，致两周跨月拆款利率区间高位跃升，并创九月季底以来新高，市场预期此举将牵动其他银行也跟进祭出高利承作跨月拆款，为跨月资金情势投下变数。

“应该会跟进，看来有些票券商想要先把跨月的钱提前调(度)好。”一位跨月拆款资金供给方的大型银行交易员说。

今日银行间两周跨月拆款利率区间高位来到0.53%，创九月季底以来新高，前波高位为9月30日的0.56%。而10月两周跨月拆款区间高位则为0.52%。

此外，交易人士表示，为因应票券商跨月资金供给需求，已有银行开放跨月资金供给，不过现在跨月资金供给仍仅限于极少数银行，大多银行偏向等到月底资金情势底定才愿松口供给跨月资金，料本周跨月资金供给仍旧偏紧，跨月短率料暂在高档附近整理。

本地时间12:30时：

--台币兑美元 走升9.2分，报30.674。

--台湾加权股价指数 跌0.89%，报8,903.24点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.387-0.400%，上日利率区间在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.435%，上日收在0.380-0.440%；两周拆款利率区间暂在0.41-0.53%，较上日走扬。

**短票利率持稳**

短票市场方面，票券商指出，周一例行性发票量持平偏少，主要受到年底因素影响，企业发票意愿并不积极，预计年底前企业发票量皆不会太大，近期票源皆不够因应银行间买票需求，短票利率表现也大致持平上日。

“ 票量少，不够银行去化，短票利率上不去。”一位大型票券交易员说。

他们并表示，随着票券商陆续引导银行短票交投转向跨月、跨年，近日票券商与银行承作自保短票交投已以跨月天期为主，惟跨年短票交投则仍为少数，毕竟银行对跨年资金操作较为谨慎，令跨年短票接受度仍就不高。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率成交区间在0.58-0.60%，与上日雷同，跨月短票利率主要成交在0.60-0.61%，少数成交在0.62%，大致持平于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.607%，较前日的0.603%微扬。

今日央行存单到期金额为486.90亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆2,691亿台币，余日落点分别为周二4,355.10亿、周三2,715.50亿、周四4,018.00亿及周五1,115.50亿。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为43亿台币，累积至周日超额准备为1,391亿台币、加计前期1%的超额准备为2,097亿台币。

**RP利率持平**

债券市场公债附买回(RP)利率周一几无变动。交易商指出，虽然近期投信资金有些零星赎回，但银行体系游资仍多，证券商及票券商不愁没处找钱，利率延续此前区间，市场供需有序。

市场调度人士指出，预估月底因素要到下周才会逐步发酵，且11月并非季底，紧缩程度预计不会太大。目前即使投信能跨月的资金量很少，部分证券即使略略提高利率积极拿钱，投信可提供的跨月量仍少。也有证券商认为到愈近月底，投信的承作天期不至于太短，就会自然跨过月底，不必强求。

〞投信的钱来来去去比较频繁，但也不是解大额，...为让投信跨月，RP利率已上调，...但客户不跨我也没办法。〞一位本地证券商交易员说。

交易员称，近来市场整体资金水位仍在持平至偏小多之间，国际债的交割造成投信及寿险的资金有些分配不均，但市场也逐步习惯较弹性的调度。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，少量跨月也见0.65%，大致与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率没有明显变动。

本周公司债发行落点分布如下：周二元大宝来证券10亿人民币公司债、旺矽 7亿转换公司债；周三兆丰银行5亿美元金融债、大众银行 6亿台币金融债、同开科技 0.75亿台币转换公司债；周四同开科技 1.15亿台币转换公司债。