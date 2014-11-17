港股业绩：康师傅第三季净利倒退逾14%，受凉夏天气及整合业务费用影响

路透香港11月17日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周一宣布，今年第三季的净利同比下跌逾14%，因今年夏天天气较凉影响了饮料的销售，加上整合饮料业务架构产生费用影响获利。

截至9月底止第三季，康师傅的净利按年约1.597亿美元，去年同期为1.86亿美元，期内毛利率按年下跌0.51个百分点至32.07%。综合首三季净利按年则微升2.36%，至约3.92亿美元；毛利率按年升0.51个百分点至31.42%。

康师傅表示，第三季度的方便面、饮品的营业额分别同比下跌1.81%及19.95%。虽然公司一方面受惠主要原材料价格回落，但同时因异常凉夏天气影响饮料之销售，影响集团整体毛利率下滑。夏季旺季不旺，加上饮料事业进行整合架构所发生的费用，影响期内获利。

展望第四季，公司预期经营环境仍将会带来挑战，在食品事业方面，重点在升级方便面核心产品，并积极研发新产品，这一策略在过去的三个季度成效渐见。

饮品事业则将持续巩固主力产品的市场地位，加强研发能力并适时推出新产品；进一步整合康师傅与百事 中国资源，透过康百联盟的综效，积极捕捉发展商机。

康师傅表示，为提升集团整体的绩效，公司已于今年11月将原食品事业及饮品事业的总部幕僚功能职位予以合并管理，并于第四季起续步进行组织架构的精简。

康师傅2011年宣布与百事可乐结盟，2012年3月正式将百事中国装瓶厂纳入营运；康师傅主要竞争对手为同为台资企业的统一企业中国 、中国旺旺 以及非上市的娃哈哈集团等。（完）

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