台湾金融：寿险公会称寿险业1-10月总保费收入年增9.8%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月19日 - 台湾寿险公会表示，2014年1-10月寿险业总保费收入较上年同期成长9.8%，其中初 年度保费收入(FYP)年增13.1%。 根据寿险公会最新统计资料显示，2014年1-10月寿险业总保费收入达2兆1,625.11亿台币；其中初年度保 费收入达9,231.84亿元，至于续年度保费收入则约为12,393.26亿元，较上年度增加7.4%。 寿险业2014年前9年保费收入统计表: (单位:亿台币) 项目 2014年1-10月 年成长率(%) 初年度保费 9,231.84 +13.1 续年度保费 12,393.26 +7.4 合计 21,625.11 +9.8 --参看相关细节，可点选台湾寿险公会网站,网址为(here)(完) (记者 詹静宜; 审校 董永年)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。