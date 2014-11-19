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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 08:57 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业1-10月总保费收入年增9.8%

路透台北11月19日 - 台湾寿险公会表示，2014年1-10月寿险业总保费收入较上年同期成长9.8%，其中初
年度保费收入(FYP)年增13.1%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2014年1-10月寿险业总保费收入达2兆1,625.11亿台币；其中初年度保
费收入达9,231.84亿元，至于续年度保费收入则约为12,393.26亿元，较上年度增加7.4%。
    
    寿险业2014年前9年保费收入统计表:  (单位:亿台币)
       项目         2014年1-10月        年成长率(%)
 初年度保费             9,231.84              +13.1
 续年度保费            12,393.26               +7.4
       合计            21,625.11               +9.8
 --参看相关细节，可点选台湾寿险公会网站,网址为(here)(完)

 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
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