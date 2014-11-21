《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月17日-21日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：融资成本高问题仍然突出，将进一步有针对性地缓解--国务院

中国国务院周三举行常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。

--中国政策：扶持小型微型企业发展，落实财税、金融优惠政策--国务院

中国国务院周四发布关于扶持小型微型企业健康发展的十条意见，明确落实相关的财税，就业，金融等方面优惠政策支持，在加强监管前提下，大力推进具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。

--《综述》中国制造业弱扩张停滞，政策微刺激脚步难歇

最新公布的汇丰11月中国制造业PMI初值降至荣枯分界线，指向中国制造业过去半年的弱扩张势头陷入停滞，而政府4月以来不断推出各种微刺激政策的脚步，在年底时也有加快迹象。

--中国经济：正经历增速换档期和经济结构阵痛期--财政部副部长

中国财政部副部长朱光耀在澳洲20国集团(G20)会议上对记者称，中国经济正处在“阵痛期”，当局正努力使其转向增速较低但更持续的增长；影子银行迅速扩张是一个主要问题。

--中国数据：10月FDI同比升1.3%，制造业利用外资比重下降--商务部

中国商务部周二称，10月实际使用外资(FDI)85.3亿美元，同比上升1.3%，而中国制造业利用外资的整体比重都在进一步下降，美国或者日本要扩大对华投资，今后主要的领域应该转向服务业。

--中国经济：城市规模划分标准调整为五类七档，适应城镇化发展要求

中国国务院发布关于调整城市规模划分标准的通知，新的城市规模划分标准以城区常住人口为统计口径，将城市划分为五类七档，有利于更好地实施人口和城市分类管理，适应城镇化发展等新形势要求。

--中国政策：新版政府核准投资目录公布，中央核准项目再减40%

中国政府进一步推进简政放权以激发民间投资活力。国务院周二公布最新政府核准投资项目目录，其中，中央层面核准项目数量在去年减少60%基础上再削减40%，两次合计减少约76%。

--路透专访：中国经济下行压力未解除，需加快推进城镇化摆脱衰退--专家

如何看待中国经济的增速放缓？去年就做出这种判断的中国宏观经济学会秘书长王建依然充满忧虑。他认为内部产能过剩状况在加剧，外部面临地缘危机，中国经济的下行压力并未解除，而摆脱的唯一方法就是加快推进城镇化。

--中国房地产：10月全国房价同比跌幅扩大，但环比跌幅继续收窄

中国主要城市10月房价连续第二个月同比下跌，且跌幅较上月扩大，四个一线城市全部录得同比下跌；不过随着各地房贷政策调整，环比跌幅进一步收窄。

--中国经济：新建银川至西安等五条铁路项目获批，总投资超1,500亿--发改委

为对抗经济下行压力，中国四季度基础设施投资步伐继续加快。国家发展和改革委员会近日又批复了新建银川至西安等五条铁路项目的可行性研究报告，总投资超过1,500亿元人民币。这是10月以来发改委第五批集中批复铁路投资项目。

--中澳贸易：双方签订自由贸易协议，减少中国对澳投资限制

中国和澳洲周一就协商超过10年之久的具有里程碑意义的自由贸易协议签订了意向声明，为澳洲打开商机以10亿美元计的市场大门，而澳洲则是对中国放宽投资限制。

--中国外汇：10月结售汇逆差新高与外汇占款背离，或因汇率维稳所致

中国国家外汇管理局周二公布，10月银行代客结售汇逆差1,462亿元人民币，创该数据历史最大逆差，这与央行公布的当月金融机构外汇占款增加661亿元人民币相左。

--人民币汇率：10月实际有效汇率环比上升1.5%至121.57创历史新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数10月环比上升1.5%至121.57，连续第五个月回升并创历史新高。

--中国外汇：9月共减持美国国债34亿美元，但增持长期国债247亿

美国财政部最新数据显示，今年9月中国减持美国国债34亿美元，上月为增持。截止9月末，中国持有的美国国债为12,663亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国金融：信贷资产证券化改为备案制，已发行机构豁免业务资格审批--消息

中国国务院周三会议提出运用信贷资产证券化等方式盘活资金存量的话音刚落地，超过三位消息人士周四就透露，银监会已于今天下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，不再进行逐笔审批。

--中国金融：修订商业银行杠杆率管理办法后不会提高其资本要求--银监会

中国银监会周四对修订《商业银行杠杆率管理办法》公开征求意见，对表内外资产（杠杆率分母）的计量办法进行了调整，并称修订后中国商业银行的杠杆率水平将有所提升，但不会提高其资本要求。

--中国金融：商业银行三季度末不良贷款率升至1.16%的四年高点-银监会

中国银监会公布，前三季度银行业利润增长保持平稳，信贷资产质量总体可控。数据显示三季度末不良贷款余额和不良贷款率继续“双升”，其中不良率为1.16%，创出四年新高。

--《综述》沪港通首航“北热南冷”，蓝筹及稀缺成首选投资思路

作为近年来中国资本市场国际化最大一步的沪港通机制周一顺利启动，海外资金投资A股（俗称北向）的热络程度明显高于国内投资者投资港股（南向），而价值低估的蓝筹股及稀缺行业成为投资首选。

--中港证券：港股通暂不参与融资融券，预防沪股通乌龙指概率--证监会

沪港通交易周一启动以来，中国证监会通过官方微博陆续明确多项细则，包括港股通股票不属于内地市场的融资融券标的范围，投资者暂不能就其进行融资融券业务，以及通过监管降低沪股通发生“乌龙指”的概率。

--中国证券：监管部门规范定增补充流动资金，要求明确依据及具体用途

中国监管层对定向增发补充流动资金的监管在加强。证券时报周五报道，从多家证券公司投行部门获悉，凡是提交了材料但未通过发审会且有补充流动资金内容的定增项目，监管部门均要求补充说明该部分资金金额的测算依据、具体用途，以及对未来三年贡献的收入及收益率进行预测等。

--中国金融：三季度境外对中国金融机构直接投资净流入116.79亿元--外管局

中国国家外汇管理局周一称，今年三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入116.79亿元人民币，较上季度净流入121.99亿元稍微减少。

--《焦点》诸方合力助推中国资管业加速“走出去”，布局海外再寻良机

中国人民币国际化进程的加速、境内外资本双向流动的加快，以及资管行业在境内业务增长上渐遇瓶颈和随之而来的政策支持力度的加大等等，都推动着中国资管业加速“走出去”，布局海外再寻良机。

--中国证券：证监会官员称加快推出新三板向创业板转板政策--报载

中国证券报周四报导称，中国证监会私募基金监管部副主任刘健钧昨表示，应加快完善新三板市场交易机制和转板机制，增加新三板的流动性和吸引力；应加快推出从新三板向创业板转板政策。

--离岸人民币：中国央行将RQFII试点扩大到澳洲，初期投资额500亿元人民币

中国央行周一称，同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币。

--中国金融：RQDII开闸，投资境外人民币不另设额度

中国人民币国际化进程进一步加速。证券时报周一报导，中国央行近日发布《中国人民银行关于人民币合格境内机构投资者境外证券投资有关事项的通知》，境内人民币将可以RQDII的形式投资境外人民币市场，且与QDII额度的审批制不同，RQDII将以实际募集规模为准。 ========================================================================== 【行业/公司】

--中国能源：到2020年一次能源消费总量约48亿吨标准煤，自给率约85%

中国国务院周三称，到2020年，中国一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右，并基本形成统一开放竞争有序的现代能源市场体系。

--中国能源：10月份全社会用电量同比增长3.1%--国家能源局

中国国家能源局称，10月全社会用电量4,508亿 千瓦时，同比增长3.1%。1-10月，全国全社会用电量累计45,484亿千瓦时 ，同比增长3.8%。

--中国能源：国家石油储备一期四个基地建成投用，储备原油1,243万吨

中国国家统计局周一公布，国家石油储备一期工程建成投用,包括舟山、镇海、大连和黄岛等四个国家石油储备基地，总储备库容为1,640万立方米，储备原油1,243万吨。

--《焦点》阿里巴巴80亿美元债市首秀，定价比肩全球知名企业

路透旗下IFR报导称，中国电商巨头阿里巴巴周四首次发行80亿美元债券，价差水平比肩全球最知名企业甚至更窄，令市场惊艳。阿里巴巴此次分为六部分发行的债券受到市场高度关注，共获得550亿美元的订单，跻身今年规模最大的投资级债券发行之列。

--中国个股：光大证券拟定向增发筹资不超过80亿元，用于增加资本金等

中国大型券商--光大证券股份有限公司周五公告称，拟定向增发不超过6亿A股，筹资至多80亿元人民币，用于增加公司资本金及营运资金以扩大业务规模。

--中国房地产：中民投联合体以248.5亿元获上海一地块，创五年来总价新高

被外界高度关注的上海董家渡地块拍卖周二举行。据解放网当日报导，由中国民生投资股份有限公司等组成的联合体以248.5亿元人民币价格获得该地块，刷新2009年以来全国的总价地王纪录，不过成交价低于原本市场预期。

--中国企业：山西最大民企海鑫钢铁进入破产重整程序--新华