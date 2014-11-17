台湾股市：收跌逾1%，选举不确定因素令卖压沉重待消化

路透台北11月17日 - 台湾股市周一收盘下跌逾1%。分析师指出，今日〞沪港通〞上路令港股有利多出尽味道，台股量能亦不彰，加上月底地方选举在即，不确定因素引发的沉重卖压仍待消化，今日大盘指数以走跌回应，短线尚待整理。

台湾加权股价指数 收报8,884.39点，下跌1.1%或98.49点。今日成交初值 为724.79亿台币，上交易日修正后为749.58亿。

日盛投顾协理钟国忠指出，11月是台股的观望月份，上半月两周交投受到企业财报不确定因素的影响，不少财报不如预期的企业今日大跌；下半月至11月29日举行九合一地方选举前，则受到政治面不确定因素的影响，此前从8,500点反弹获利的投资人卖压还要消化，预估月底前均是量能低迷、横盘交投为主。

〞现在距离投票日只有九个交易日，大盘大概就是压回到月线至年线间整理。〞他说。

台湾当前月线约在8,878点，年线约在8,923点。

钟国忠指出，沪港通虽然也有排挤台股量能的疑虑，但主要近期企业财报未能高于市场期望，又有选举干扰，现在需等到选举过后，看看12月第一周外资年底结算是否有作帐行情的表态。