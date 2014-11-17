台湾股市：收跌逾1%，选举不确定因素令卖压沉重待消化

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透台北11月17日 - 台湾股市周一收盘下跌逾1%。分析师指出，今日〞沪港通〞上路令港股有利多出尽味道，台股量能亦不彰，加上月底地方选举在即，不确定因素引发的沉重卖压仍待消化，今日大盘指数以走跌回应，短线尚待整理。
台湾加权股价指数 收报8,884.39点，下跌1.1%或98.49点。今日成交初值 为724.79亿台币，上交易日修正后为749.58亿。
日盛投顾协理钟国忠指出，11月是台股的观望月份，上半月两周交投受到企业财报不确定因素的影响，不少财报不如预期的企业今日大跌；下半月至11月29日举行九合一地方选举前，则受到政治面不确定因素的影响，此前从8,500点反弹获利的投资人卖压还要消化，预估月底前均是量能低迷、横盘交投为主。
〞现在距离投票日只有九个交易日，大盘大概就是压回到月线至年线间整理。〞他说。
台湾当前月线约在8,878点，年线约在8,923点。
钟国忠指出，沪港通虽然也有排挤台股量能的疑虑，但主要近期企业财报未能高于市场期望，又有选举干扰，现在需等到选举过后，看看12月第一周外资年底结算是否有作帐行情的表态。
本地时间13:40时，区域股市除上海股市 受惠沪港通上路走高0.69%外，其余多数下跌，日经指数 领跌走低2.72%。(完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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