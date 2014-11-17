台湾债市：五年债殖利率续创一个月低位，美债走多台股疲弱给动能

* 五年券筹码稳定表现强劲 * 外部环境配合有利五年债缓测底部 * 五年券明日估在1.12-1.15% 路透台北11月17日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周一收低至近一个 月低位，表现强劲。交易商指出，该券筹码稳定，加上美债在亚洲盘有所突破，台股下挫亦 给予台债持券信心，明日预估缓步下跌推进。 交易商指出，美债东京盘受到日本第三季表现不如预期影响，10年券殖利率跌破2.3%， 但走势能否延续至今晚的美国本地债市还待考验。然而在国际市场持续宽松、升息题材略见 淡化的情况之下，均有利全球债市偏多看待。只要美债在2.3%下方徘徊，就有利台湾五年债 缓步向下反复测试。 〞五年券这一波有些意外强劲，主要还是国际环境不好，投资人押注公债需求仍高。〞 一证券商交易员说。 该券殖利率收盘位续创一个月低位，前低在10月17日收报1.13%。 交易员多数认为五年债殖利率将继续向下测试，但银行端能否持续吸纳成为问题。部分 交易员认为银行端仍在等待卖券时机，除非美债殖利率一路走低，否则趋势反转就会引发一 波五年券的卖压。明日该券预估区间暂看在1.12-1.15%间。 **10年券在1.60%出现明显阻力** 相对五年券表现强势，交易员指出，10年券今日表现相对疲弱，成交量亦低迷，主要还 是现券及R券均面临12月1日标债的不确定因素，追价意愿明显不足，在1.60%附近成为阻力 区。 〞有人说五年券完全走自己的路，但10年券和30年券都要标债了，你说完全没影响也不 可能。〞一名票券商交易员说。 上述交易员认为，短线五年券受到交易商追捧，但美债殖利率下档空间令人存疑，台债 殖利率曲线中端和尾端的变数也会干扰，五年债的多头暂时还是短线，除非银行吸纳后不再 释出，才能转为中线多头气氛。 市场人士指出，10年券因银行青睐，加上交易商为布局明年交易，预估标售时仍有需求 ，但若考量价格可能受到殖利率尾端30年债可能标高的影响，在1.60-1.64%之间仍中性看待 。 30年券103/16 将在本周五标售，主要买家--寿险业受到国际债发行不断的 影响，一般预估下标力道不会太强。但国库署今年来因国库充裕而截标公债时有所闻，亦增 添30年券的标售变数。该券标售金额预定为300亿台币。 10年期103/13期公债第二次增额发行则将在12月1日标售，金额预定300亿台币。 美国长期公债价格周五连升第三日，因机构买家对美国通胀温和放心，认为美国联邦储 备理事会(FED/美联储)会维持较低利率更长时间，遂追捧公债。指标10年期公债US10YT=RR 尾盘价格升6/32，收益率报2.32%，周四尾盘报2.34%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -1.90 1.1346 1.1310-1.1485 105.5 10 103/13 -0.63 1.6168 1.6105-1.6168 16.0 10 103/13R -1.35 1.6170 1.6125-1.6180 10.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/17(一)：美国11月纽约联储制造业指数、美国10月工业生産和制造业産出； 11/18(二)：中国10月70个大中城市房价月报、德国11月ZEW经济景气判断指数、美国10 月PPI、全美11月住宅建筑商协会房屋市场指数、美国9月整体资本流动、韩国10月PPI、日 本央行货币政策会议(至19日)； 11/19(三)：美国10月房屋开工和建筑许可年率、日本10月进出口和贸易收支、美联邦 公开市场委员会公布10月会议记录、ECB管委会和全行委员会议，无利率决定； 11/20(四)：日本11月制造业PMI初值、德国10月PPI、台湾主计总处公布10月外销订单 、台湾央行公布第三季经常帐、德国11月制造业、服务业和综合PMI初值、欧元区11月制造 、服务业和综合PMI初值、美国10月CPI、美国11月Markit制造业PMI初值、美国10月成屋销 售、美国10月领先指标、欧元区11月消费者信心初值、美联储历史塔鲁洛发表演说、ECB执 委莫尔许参加一场大学讨论会； 11/21(五)：美国11月堪萨斯联储制造业指数、法兰克福欧洲金融大会：欧洲央行总裁 德拉吉、德国央行总裁魏德曼、德国财长朔伊布勒将出席会议。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13R 1.6170 5 103/15 1.1346 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)