中国股市：沪港通启动首日，沪股通130亿元当日额度午后提前用完

路透上海11月17日 - 连接上海和香港资本市场的沪港通周一正式启动，由海外资金投资上证A股的沪股通交易每日130亿元人民币于当日午后提前用完。

上证所数据显示，13:57时，沪股通额度 已用完，而港股通 仅用了13.74亿元，占其每日105亿额度的逾一成。