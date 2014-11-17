中国股市：沪港通启动首日，沪股通130亿元当日额度午后提前用完

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海11月17日 - 连接上海和香港资本市场的沪港通周一正式启动，由海外资金投资上证A股的沪股通交易每日130亿元人民币于当日午后提前用完。
上证所数据显示，13:57时，沪股通额度 已用完，而港股通 仅用了13.74亿元，占其每日105亿额度的逾一成。
沪港通由中国国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。市场原预期10月成行，然一些关键因素如资本利得税、香港居民兑换人民币限额等终在最后一周才有定案。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元，港股通总额度为2,500亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。