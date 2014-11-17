离岸人民币：中国央行将RQFII试点扩大到澳洲，初期投资额500亿元人民币

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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路透北京11月17日 - 中国央行周一称，同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币。
刊登在中国央行网站的新闻稿表示，中国人民银行与澳大利亚储备银行签署了在澳大利亚建立人民币清算安排的合作备忘录，将确定悉尼人民币业务清算行。
“上述安排标志着中澳两国金融合作迈出新步伐，有利于中澳两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化。”中国央行称。
三位消息人士此前对路透表示，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行 悉尼分行，预计近期将宣布。
中国是澳洲最大的出口市场，2013年双边贸易额为1,500亿澳元左右(1,310亿美元)，但其中只有大约1%以人民币结算。（完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。