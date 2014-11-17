离岸人民币：中国央行将RQFII试点扩大到澳洲，初期投资额500亿元人民币

路透北京11月17日 - 中国央行周一称，同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币。

刊登在中国央行网站的新闻稿表示，中国人民银行与澳大利亚储备银行签署了在澳大利亚建立人民币清算安排的合作备忘录，将确定悉尼人民币业务清算行。