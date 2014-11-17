国际油市：布兰特原油跌至79美元，日本经济滑入衰退令需求预期降温

美国12月原油期货 跌38美分，报每桶75.44美元，上交易日结算价涨1.61美元。

大家仍将关注石油输出国组织(OPEC)下周会议是否减产。

“下行趋势仍未改变，直到有什么能扭转这种趋势。那可能就是OPEC会议，”Nunan说。

伊朗石油部长尚甘尼周日指责部分国家，为拒绝通过减产来稳定价格编造藉口。他所指的可能是沙特阿拉伯，因为一名沙特官员坚称，这个问题应该留待市场力量来解决。

**油市新纪元**

国际能源署(IEA)周五表示，由于中国经济增长放缓，而美国页岩油发展繁荣，油价短期内不大可能恢复至高位 。这是油价又一个利空信号。

“虽然感觉油价预测者们正在展开‘逐底竞争’，但我们基本上不相信，每桶80美元的价格能让石油行业维持下去，”Bernstein分析师在研究报告中指出。

Bernstein称，他们对50家最大油气公司的分析表明，以每桶80美元的价格，该行业无法产生足够维系下去的现金流。(完)

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