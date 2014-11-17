《汇市简讯》美元/日圆处于日低上方，此前日股收跌

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势

路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。