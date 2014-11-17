《汇市简讯》美元/日圆处于日低上方，此前日股收跌

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
0609 GMT
* 日股日经指数跌517.03点或2.96%，收报16,973.80点
* 日本央行周五买入上市交易基金(ETF)，今天尽管股市大跌但没有出手迹象
* 美元/日圆守在低点115.45略上方，疲软的GDP数据发布后曾创高点117.06
* 走势偏空但市场仍主要做多，东京大投资者暂时观望
* 处于小时云区115.63-95下方或偏向下档，200小时均线切入位在115.27
* 快速走高的日线转换线切入点也在115.24，停止单挂在115.20下方(完)
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路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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