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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 14:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆处于日低上方，此前日股收跌

0609 GMT

* 日股日经指数跌517.03点或2.96%，收报16,973.80点

* 日本央行周五买入上市交易基金(ETF)，今天尽管股市大跌但没有出手迹象

* 美元/日圆守在低点115.45略上方，疲软的GDP数据发布后曾创高点117.06

* 走势偏空但市场仍主要做多，东京大投资者暂时观望

* 处于小时云区115.63-95下方或偏向下档，200小时均线切入位在115.27

* 快速走高的日线转换线切入点也在115.24，停止单挂在115.20下方(完)

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