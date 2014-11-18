中国公开市场：今日将进行200亿元14天期正回购操作--业内人士

路透上海11月18日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作，期限14天。操作量自9月末以来维持不变。

据路透统计，本周公开市场将有400亿元正回购到期，周二和周四各200亿元，无央票到期，共计投放资金400亿元。

上周央行公开市场连续第五周平稳对冲操作，“14天正回购+200亿”的标配定式已延续一个半月。分析人士并指出，尽管中国经济大幅下滑可能性在降低，但监管层降低融资成本仍长路漫漫，令机构对正回购利率调降预期不减；央行三季度货币政策报告已揭开MLF(中期借贷便利)等创新工具面纱，随着年底临近，预计“工具箱”将蓄势待发，使用频率有望逐步增强。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二三季度则未开展SLF。

另外，三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。