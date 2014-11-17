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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 14:34 BJT

韩国汇市：韩元走强，追随日圆反弹走势

路透首尔11月17日 - 韩元 周一走强，追随日圆 反弹走势。日圆在开盘后不久即触及七年新低。

韩元兑美元 技术支撑位在1,104.3，为2013年6月至2014年7月涨势的61.8%费波纳奇回档位，当地出口商买入韩元用于结算。

韩国汇市收盘时，韩元兑美元报1,093.9，上周五收于1,100.5。(完)

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