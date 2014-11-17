路透专访：青岛港融资丑闻爆发后，信贷紧缩成为新常态--托克

“你会发现贸易商拥有很好的流动性及市场渠道，因此现金流存在问题的大环境给了他们机会。”

据汤森路透数据，托克、嘉能可 与来宝集团 敲定的银团贷款量2011年到2013年增长超过一倍至逾450亿美元。

青岛港丑闻发生后，托克旗下Impala与中国最大投行中信证券的子公司签订协议，联合在华建立仓储与物流公司。

**逐渐消逝的预期**

虽然今年出现铜供应盈余的预期已经落空，但Collins预计2015年会供过于求，虽然过剩的程度比一些人预期的要少。

他称，由于废铜短缺，中国的铜精炼商已经基本都以低于产能的水平运转；而同时受到对基建的政策支撑，需求仍然相当强劲。

此外他还称，由于供应短缺，铝市场的价差波动将更加引人关注。

“我认为镍仍然有吸引力。基本题材没变，也就是原材料供应短缺，”Collins表示。