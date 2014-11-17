路透专访：青岛港融资丑闻爆发后，信贷紧缩成为新常态--托克

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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“你会发现贸易商拥有很好的流动性及市场渠道，因此现金流存在问题的大环境给了他们机会。”
据汤森路透数据，托克、嘉能可 与来宝集团 敲定的银团贷款量2011年到2013年增长超过一倍至逾450亿美元。
青岛港丑闻发生后，托克旗下Impala与中国最大投行中信证券的子公司签订协议，联合在华建立仓储与物流公司。
**逐渐消逝的预期**
虽然今年出现铜供应盈余的预期已经落空，但Collins预计2015年会供过于求，虽然过剩的程度比一些人预期的要少。
他称，由于废铜短缺，中国的铜精炼商已经基本都以低于产能的水平运转；而同时受到对基建的政策支撑，需求仍然相当强劲。
此外他还称，由于供应短缺，铝市场的价差波动将更加引人关注。
“我认为镍仍然有吸引力。基本题材没变，也就是原材料供应短缺，”Collins表示。
镍价今年一度飙升，但在菲律宾生产商加大出口力度后回吐了涨幅。菲律宾的供应弥补了印尼颁布铁矿石出口禁令后的缺口。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 屈桂娟)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。