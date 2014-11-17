中国股市：沪综指冲高回落收跌，沪港通正式启动惟获利盘趁高出局

路透北京11月17日 - 中国股市沪综指周一收跌，今日大盘高开低走，盘中一度触及三年高点2,508点。分析师指出，沪港通开通继续改善资金面预期，抢筹效应对短期股指有一定推动，但毕竟沪港通是个循序渐进的过程，且利好预期市场早已兑现，部分获利盘趁高出局，目前沪综指2,500点区域压力较大，指数在此区域可能反复震荡。

沪综指 收报2,474.009点，跌4.815点或0.19%，上证A股今日成交1,990亿元人民币，前一交易日成交1,916亿。

“现在整体还是比较强，但是也冲不上去，就这么个状态吧。“首创证券策略分析师邵帅称，“沪港通正式开通对大盘蓝筹还是有短期的推动作用。”

他并指出，短期沪港通对情绪面和相关板块的利好影响逐渐减弱，A股市场自身运行趋势对大盘走势影响将逐渐增强。

为近年来中国资本市场国际化最大一步的沪港通机制周一顺利启动，虽沪港两大资本市场的互联互通仍有限度，但对沪港两地仍是意义深远。曾有市场人士乐观估计，若未来沪港通全线放开，无形中将形成统一市场，双方合力有望成为全球第三大证交所。

数据显示，沪股通130亿元额度 已用完，中国太保 收跌3.66%，陕西煤业 收跌5.48%。