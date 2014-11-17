中国股市：沪综指冲高回落收跌，沪港通正式启动惟获利盘趁高出局

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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路透北京11月17日 - 中国股市沪综指周一收跌，今日大盘高开低走，盘中一度触及三年高点2,508点。分析师指出，沪港通开通继续改善资金面预期，抢筹效应对短期股指有一定推动，但毕竟沪港通是个循序渐进的过程，且利好预期市场早已兑现，部分获利盘趁高出局，目前沪综指2,500点区域压力较大，指数在此区域可能反复震荡。
沪综指 收报2,474.009点，跌4.815点或0.19%，上证A股今日成交1,990亿元人民币，前一交易日成交1,916亿。
“现在整体还是比较强，但是也冲不上去，就这么个状态吧。“首创证券策略分析师邵帅称，“沪港通正式开通对大盘蓝筹还是有短期的推动作用。”
他并指出，短期沪港通对情绪面和相关板块的利好影响逐渐减弱，A股市场自身运行趋势对大盘走势影响将逐渐增强。
为近年来中国资本市场国际化最大一步的沪港通机制周一顺利启动，虽沪港两大资本市场的互联互通仍有限度，但对沪港两地仍是意义深远。曾有市场人士乐观估计，若未来沪港通全线放开，无形中将形成统一市场，双方合力有望成为全球第三大证交所。
数据显示，沪股通130亿元额度 已用完，中国太保 收跌3.66%，陕西煤业 收跌5.48%。
沪深300指数 收报2,567.101点，跌0.54%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,564.2点，跌0.06%，成交975,356手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。