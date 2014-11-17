更新版 1-中澳贸易：双方签订自由贸易协议，减少中国对澳投资限制

根据协定，3%的炼焦煤关税将立刻取消，6%的动力煤关税也将在未来两年内取消。

安德鲁·罗伯表示，该协议是中国向西方国家给予的最为优惠的政策，特别是对服务业而言。

“澳洲政府争取到了中国向外国提供的最优惠服务业市场准入，估值已达70亿澳元的出口市场有了进一步的成长空间，”他在声明中称。

中国国家主席习近平周末在布里斯班出席20国集团(G20)领导人峰会后，周一抵达堪培拉，之后还将访问悉尼和塔斯马尼亚省首府荷巴特。

上周美国和中国宣布了一项到2030年削减温室气体排放的联合计划。此外，中国与韩国领导人表示，中韩自贸区结束实质性谈判，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒。

另外，这也是澳洲总理艾保德(Tony Abbott)今年在贸易方面取得的最大成果，之前澳洲分别与日本和韩国达成自由贸易协定。(完) (编译/审校 张明钧/戴素萍/王颖/田建华/李春喜)