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市场报道 | 2014年 11月 17日 星期一 15:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本GDP预示延后加税

0650 GMT

* 美元/日圆跌0.46%，欧元/美元涨0.13%，澳元/美元升0.43%，新西兰元/美元上扬0.65%

* 日经指数重挫2.96%，沪综指持平，恒生指数跌0.87%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走低0.4%，10年期美债收益率报2.2851%

* 日本第三季经济意外衰退，为推迟加税及提前大选铺路

* 沪港通启动，资金流入大陆

* 中澳达成自贸协议，两国将削减关税并放松投资限制 (完)

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