《汇市简讯》欧洲盘初：日本GDP预示延后加税

美国金融：美联储可能将减轻各银行董事会承担的监管压力--理事鲍威尔
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
0650 GMT
* 美元/日圆跌0.46%，欧元/美元涨0.13%，澳元/美元升0.43%，新西兰元/美元上扬0.65%
* 日经指数重挫2.96%，沪综指持平，恒生指数跌0.87%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走低0.4%，10年期美债收益率报2.2851%
* 日本第三季经济意外衰退，为推迟加税及提前大选铺路
* 沪港通启动，资金流入大陆
* 中澳达成自贸协议，两国将削减关税并放松投资限制 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。