香港数据：8-10月失业率持平于3.3%，就业情况大致稳定

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港11月17日 - 香港政府周一公布，今年8-10月失业率为3.3%，与7-9月的数字相同；就业不足率亦持平于1.5%水平。
统计处表示，与7-9月比较，8-10月期间失业率（不经季节性调整）的上升见于建造业内的地基及上盖工程，而下跌则见于餐饮服务活动业。就业不足率方面，上升见于楼房装饰、修葺及保养业，而下跌则见于清洁及同类活动业。
总就业人数和劳动人口均较7-9月减少，分别为377.86万人和390.8万。
劳工及福利局局长张建宗表示，“最新数据显示截至10月的就业情况仍然大致稳定。然而，监于劳工市场指标属滞后性，而占领行动对内部经济的影响料在未来几个月才会逐渐浮现，我们须密切留意其对基层就业和收入的潜在影响。”
失业率(%) 就业不足率(%)
14年8-10月 3.3* 1.5*
14年7-9月 3.3 1.5
14年6-8月 3.3 1.4
14年5-7月 3.3 1.5
14年4-6月 3.2 1.5
14年3-5月 3.1 1.5
14年2-4月 3.1 1.4
14年1-3月 3.1 1.2
13年12-14年2月 3.1 1.2
13年11-14年1月 3.1 1.3
13年10-12月 3.2 1.4
13年9-11月 3.3 1.4
13年8-10月 3.3 1.5
注： *初步数据。（完）
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