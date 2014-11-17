香港数据：8-10月失业率持平于3.3%，就业情况大致稳定

路透香港11月17日 - 香港政府周一公布，今年8-10月失业率为3.3%，与7-9月的数字相同；就业不足率亦持平于1.5%水平。

统计处表示，与7-9月比较，8-10月期间失业率（不经季节性调整）的上升见于建造业内的地基及上盖工程，而下跌则见于餐饮服务活动业。就业不足率方面，上升见于楼房装饰、修葺及保养业，而下跌则见于清洁及同类活动业。

总就业人数和劳动人口均较7-9月减少，分别为377.86万人和390.8万。

劳工及福利局局长张建宗表示，“最新数据显示截至10月的就业情况仍然大致稳定。然而，监于劳工市场指标属滞后性，而占领行动对内部经济的影响料在未来几个月才会逐渐浮现，我们须密切留意其对基层就业和收入的潜在影响。”

失业率(%) 就业不足率(%)

14年8-10月 3.3* 1.5*

14年7-9月 3.3 1.5

14年6-8月 3.3 1.4

14年5-7月 3.3 1.5

14年4-6月 3.2 1.5

14年3-5月 3.1 1.5

14年2-4月 3.1 1.4

14年1-3月 3.1 1.2

13年12-14年2月 3.1 1.2

13年11-14年1月 3.1 1.3

13年10-12月 3.2 1.4

13年9-11月 3.3 1.4

13年8-10月 3.3 1.5

注： *初步数据。（完）

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