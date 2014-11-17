《焦点》韩国的欧洲汽车进口额有望24年来首次超过出口，德国豪车打入

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
一系列贸易协议帮助韩国成为全球知名车企的增长点。它们正扩大产品线，涉及从大型到较小型的汽车， 可能会进一步侵蚀现代和起亚持有的近70%国内市场份额。
美国车企尚未从与韩国类似贸易协议中获得这么大收益。韩国是全球第11大汽车市场。
8月时，宝马汽车斥资6,400万美元在仁川建立其亚洲首家试驾中心，访客可以在2.6公里的车道上试驾BMW及Mini车型。
日本丰田汽车 上个月也在首尔开张了咖啡馆和展厅，现场展示但不出售其Lexus车型。此举也属于该公司提升品牌形象的举措。
2014年1-10月，韩国的外国车销量增长33%，而现代汽车销量上升3%。
现代正发动反击。上个月，现代推出了Aslan高级轿车，是一款不多见的主要针对国内消费者的车型，最近还在江南区开了一家旗舰店。现代和起亚还在扩大柴油和混合动力车型产品线。(完) (编译 张涛/洪曦/朱晓军；; 审校 田建华/张明钧/李春喜)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 413.9 137.2 551.1 479.8 137.2 27,653.0 19,648.4 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 27.2 玉米 756.4 91.8 848.2 845.9 91.8 50,056.1 34,926.9 高粱 46.8 0.0 46.8