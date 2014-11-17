《焦点》韩国的欧洲汽车进口额有望24年来首次超过出口，德国豪车打入

一系列贸易协议帮助韩国成为全球知名车企的增长点。它们正扩大产品线，涉及从大型到较小型的汽车， 可能会进一步侵蚀现代和起亚持有的近70%国内市场份额。

美国车企尚未从与韩国类似贸易协议中获得这么大收益。韩国是全球第11大汽车市场。

8月时，宝马汽车斥资6,400万美元在仁川建立其亚洲首家试驾中心，访客可以在2.6公里的车道上试驾BMW及Mini车型。

日本丰田汽车 上个月也在首尔开张了咖啡馆和展厅，现场展示但不出售其Lexus车型。此举也属于该公司提升品牌形象的举措。

2014年1-10月，韩国的外国车销量增长33%，而现代汽车销量上升3%。

现代正发动反击。上个月，现代推出了Aslan高级轿车，是一款不多见的主要针对国内消费者的车型，最近还在江南区开了一家旗舰店。现代和起亚还在扩大柴油和混合动力车型产品线。(完) (编译 张涛/洪曦/朱晓军；; 审校 田建华/张明钧/李春喜)